Если Украина проиграет войне, беженцами станут еще 10 млн человек - СМИ

Немецкое правительство в своих прогнозах исходит из того, что Украина имеет военные и финансовые возможности для поддержания своей обороны до конца 2024 года.

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Беженцы из Украины могут отправиться в Германию / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Если Украина проиграет войну, количество украинских беженцев возрастет на 10 миллионов, и Германия будет одной из стран их назначения. Такие прогнозы немецкого федерального правительства публикует газета Welt am Sonntag.

Как пишет издание, "в случае потенциального распада Украины немецкое правительство предполагает, что страну покинут еще около десяти миллионов человек". В этом сценарии "подавляющее большинство беженцев отправится в Западную Европу, а Германия будет одной из стран назначения".

Welt am Sonntag отмечает, что немецкое правительство в своих прогнозах исходит из того, что Украина имеет военные и финансовые возможности для поддержания своей обороны и стабильности до конца 2024 года. Ситуацию осложняет задержка в помощи со стороны США.

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Эксперт по вопросам внешней политики оппозиционного Христианско-демократического союза ФРГ Родерих Кизеветтер в комментарии газете призвал западные государства значительно увеличить военную помощь.

"Если мы не изменим нашу стратегию поддержки Украины, то худший сценарий массового бегства из Украины и распространения войны на страны НАТО станет гораздо более вероятным. В таком случае десять миллионов беженцев – это достаточно низкий показатель", – заявил он.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский считает, что было бы лучше, если бы деньги, которые Запад выделяет, как социальную помощь украинским беженцам, начислялись и распределялись между ними посредством Украины.

Напомним, премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль сообщил, что 14 из 16 федеральных земель Германии договорились о создании единой платежной карты для беженцев. Что известно об этой карте, читайте в материале: Германия ограничивает использование соцпомощи для украинцев: создадут спецкарту.

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