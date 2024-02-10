УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Если Украина проиграет войне, беженцами станут еще 10 млн человек - СМИ

Анна Ярославская
10 февраля 2024, 13:21
Немецкое правительство в своих прогнозах исходит из того, что Украина имеет военные и финансовые возможности для поддержания своей обороны до конца 2024 года.
Беженцы, ВСУ, граница
Беженцы из Украины могут отправиться в Германию / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Если Украина проиграет войну, количество украинских беженцев возрастет на 10 миллионов, и Германия будет одной из стран их назначения. Такие прогнозы немецкого федерального правительства публикует газета Welt am Sonntag.

Как пишет издание, "в случае потенциального распада Украины немецкое правительство предполагает, что страну покинут еще около десяти миллионов человек". В этом сценарии "подавляющее большинство беженцев отправится в Западную Европу, а Германия будет одной из стран назначения".

Welt am Sonntag отмечает, что немецкое правительство в своих прогнозах исходит из того, что Украина имеет военные и финансовые возможности для поддержания своей обороны и стабильности до конца 2024 года. Ситуацию осложняет задержка в помощи со стороны США.

видео дня

Эксперт по вопросам внешней политики оппозиционного Христианско-демократического союза ФРГ Родерих Кизеветтер в комментарии газете призвал западные государства значительно увеличить военную помощь.

"Если мы не изменим нашу стратегию поддержки Украины, то худший сценарий массового бегства из Украины и распространения войны на страны НАТО станет гораздо более вероятным. В таком случае десять миллионов беженцев – это достаточно низкий показатель", – заявил он.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский считает, что было бы лучше, если бы деньги, которые Запад выделяет, как социальную помощь украинским беженцам, начислялись и распределялись между ними посредством Украины.

Напомним, премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль сообщил, что 14 из 16 федеральных земель Германии договорились о создании единой платежной карты для беженцев. Что известно об этой карте, читайте в материале: Германия ограничивает использование соцпомощи для украинцев: создадут спецкарту.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине беженцы новости Украины Германия война России и Украины
Реклама

Главное за день

Обострение боев за Авдеевку: бригадный генерал раскрыл цели оккупантов РФ

Обострение боев за Авдеевку: бригадный генерал раскрыл цели оккупантов РФ

14:12 Украина
Мать прижимала детей к груди: подробности гибели семьи в Харькове из-за атаки РФ

Мать прижимала детей к груди: подробности гибели семьи в Харькове из-за атаки РФ

13:57 Украина
"Мы услышали последние крики": в Харькове от атаки РФ погибла пожилая пара с инвалидностью

"Мы услышали последние крики": в Харькове от атаки РФ погибла пожилая пара с инвалидностью

13:08 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:33

Вкуснятина невероятная: рецепт быстрой закуски из 2 ингредиентов

14:12

Обострение боев за Авдеевку: бригадный генерал раскрыл цели оккупантов РФ

13:57

Мать прижимала детей к груди: подробности гибели семьи в Харькове из-за атаки РФФото

13:31

Кацурина и Дантес сообщили о пополнении в семе

13:21

Если Украина проиграет войне, беженцами станут еще 10 млн человек - СМИ

Европа восприняла интервью Путина Карлсону как сигнал о нападении - ЖирновЕвропа восприняла интервью Путина Карлсону как сигнал о нападении - Жирнов
13:08

"Мы услышали последние крики": в Харькове от атаки РФ погибла пожилая пара с инвалидностью

13:05

"Хватит до середины весны": появился тревожный прогноз по ситуации на фронтеВидео

12:34

Немецкие генералы тайно посетили Киев в день отставки Залужного - Bild

12:31

Кошки, которые гуляют сами по себе: рецензия на фильм "Элла и черный ягуар"

Реклама
12:15

Оккупанты расстреляли пленных украинских военных возле Бахмута

11:45

Мощный удар ВСУ на юге: у россиян крупные потери, названы направления

11:34

"Авдеевка скоро может пасть": эксперт сказал, кто виноват в сложной ситуации на фронте

11:32

Камилла прокомментировала диагноз короля Чарльза: новые подробности

11:05

"Есть риск десятилетий конфронтации с РФ": Столтенберг заявил о серьезной угрозе для НАТО

11:04

Гороскоп на завтра 11 февраля: Весам - путешествие, Рыбам - важное решение

11:00

Россия в состоянии велосипеда: о выдумках Путина в интервью Карлсонумнение

10:15

Война в Украине может "заморозиться": Мусиенко назвал основную опасность на 2024 годВидео

10:14

Мама с детьми пыталась спастись в ванной: в Харькове дроны РФ убили целую семьюФото

09:54

РФ запустила по Одесчине три волны "Шахедов": есть "прилеты", ранены четыре человека

09:40

Бред Путина перед недожурналистом Карлсономмнение

Реклама
09:22

НАТО хочет координировать предоставление оружия Украине, чтобы переиграть Трампа – СМИ

09:19

Средств ПВО Украине хватит лишь до следующего месяца — The New York Times

08:35

РФ ночью массированно ударила по Украине "Шахедами": были атакованы 2 области

08:20

Только люди с "орлиным зрением" найдут тигра: сложная загадка на внимательность

08:00

Церковный праздник 11 февраля: почему нельзя экономить на питании животных

07:56

Ночная атака дронов: РФ убила в Харькове 7 человек, в том числе троих детейФотоВидео

07:50

Создать истерику на Западе: в ISW назвали главную цель интервью Путина Карлсону

06:10

Путин должен быть физически и политически уничтоженмнение

05:30

Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо за 11 секунд найти пирожное

04:35

Зачем в квартире раскладывать корицу: секрет, о котором знают единицы

04:03

Эти звуки нельзя игнорировать: сантехник назвал признаки поломки унитаза

03:34

Желтые пятна исчезнут могновенно: как за считанные минуты отчистить старый матрас

03:10

"Вместе не быть": совместимость знаков зодиака по китайскому гороскопу

02:41

Гороскоп Таро на Китайский Новый год 2024: Тельцам - свобода, Ракам - везение, Козерогам - прибыльВидео

01:53

Удар по Харькову: в городе горят больше десятка жилых домов

01:35

"Дайте нам сожрать Украину": аналитик назвал главный месседж Путина для Запада

00:53

Как быстро охладить чай: мужчина в ТикТок показал интересный трюк

09 февраля, пятница
23:59

Россия атаковала Украину "Шахедами": взрывы прогремели в Харькове и Одессе

23:21

"Сертификат защитника" заменит ТЦК: в Раде предлагают новый подход к мобилизации

23:14

Массовая мобилизация в России: эксперт предупредил украинцев об угрозах на фронтеВидео

Реклама
23:06

Почему нельзя говорить "в даний момент": языковед объяснил серьезную ошибкуВидео

22:33

Шольц ответил на скандальное интервью Путина: канцлер дал обещание Украине

22:17

"Это Ваша награда": Залужный прокомментировал присвоение ему звания Героя Украины

22:02

Едем разводиться: Джанабаева поделилась редким фото с Меладзе

21:55

"Нужно оружие и люди": майор рассказал, что изменится после назначения Сырского

21:27

На певицу Елку набросилась прохожая в Москва

21:18

Зеленский назначил нового начальника Генштаба: что известно о генерале Баргилевиче

21:10

С 1 млн мобилизованных на передовой до 300 тысяч: в ОП назвали задачу Сырского

20:59

Угрожали убить жену и ребенка погибшего воина ВСУ: полиция задержала вымогателей

20:43

РФ ударила авиабомбами по Сумщине: есть погибшие и раненые, много разрушенийФото

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Праздники
Великий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздник
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять