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Четвертая по счету: ещё одна страна ЕС ужесточает правила для беженцев

Елизавета Бельмас
11 декабря 2023, 16:12
В странах ЕС значительно уменьшают льготы для украинских беженцев.
Ещё одна страна ЕС ужесточает правила для беженцев
Ещё одна страна ЕС ужесточает правила для беженцев / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вслед за Польшей, Чехией и Ирландией ужесточить льготы приняли решение в Норвегии. Об этом сообщили в редакции 24 Канала.

Не так давно в стране анонсировали ужесточение льгот, однако сейчас стали известны детали.

Что изменится в Норвегии для украинских беженцев

Условия пребывания в стране будут меняться в связи с изменениями для украинцев в соседней стране. Прежде всего поменяется правило предоставления жилья. Отныне в Норвегии перестанут расселять людей, поселиться можно будет только после обращения в Националный центр приёма в Роде.

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Однако министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель сообщила, что условия будут оставаться щедрыми, при этом поиск лучших условий станет ответственностью самих беженцев.

У нас и в дальнейшем будут щедрые условия, но мы откажемся от использования самых дорогих и лучших отелей,- заявила министр.

Устройство на работу

В Норвегии очень низкий уровень трудоустройства беженцев. В период с октября по август там трудоустроились на 19,3% меньше людей, то есть уровень снизился до 18,1%. В том время как в той же Дании официально работают 56% украинцев со специальным статусом.

Правительство Норвегии собирается помогать украинцам найти работу, чтобы они могли сами обеспечивать себя и свои семьи. Также, чтобы усовершенствовать программу интеграции, беженцам предлагают объединить работу с обучением, сделать это вскоре можно будет даже онлайн.

Беженцы в Европе

Напомним, в четырех европейских странах в 2024 году начнут сокращать и прекращать помощь украинцам, которые стали беженцами из-за вторжения России в Украину.

Также, Норвегия поменяет социальные условия и правила для украинцев, которые бегут от войны и оформляют статус временной защиты. Всё это делается для того, чтобы страна не стала более заманчивой для переезда из той же Польши.

Тем временем в Чехии временная защита украинцев будет продлена до конца марта 2025 года. Однако не всё так гладко. О нововведених в сфере льгот сообщили в чешском парламенте.

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война в Украине беженцы
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