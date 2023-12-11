Четвертая по счету: ещё одна страна ЕС ужесточает правила для беженцев

Вслед за Польшей, Чехией и Ирландией ужесточить льготы приняли решение в Норвегии. Об этом сообщили в редакции 24 Канала.
Не так давно в стране анонсировали ужесточение льгот, однако сейчас стали известны детали.
Что изменится в Норвегии для украинских беженцев
Условия пребывания в стране будут меняться в связи с изменениями для украинцев в соседней стране. Прежде всего поменяется правило предоставления жилья. Отныне в Норвегии перестанут расселять людей, поселиться можно будет только после обращения в Националный центр приёма в Роде.
Однако министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель сообщила, что условия будут оставаться щедрыми, при этом поиск лучших условий станет ответственностью самих беженцев.
У нас и в дальнейшем будут щедрые условия, но мы откажемся от использования самых дорогих и лучших отелей,- заявила министр.
Устройство на работу
В Норвегии очень низкий уровень трудоустройства беженцев. В период с октября по август там трудоустроились на 19,3% меньше людей, то есть уровень снизился до 18,1%. В том время как в той же Дании официально работают 56% украинцев со специальным статусом.
Правительство Норвегии собирается помогать украинцам найти работу, чтобы они могли сами обеспечивать себя и свои семьи. Также, чтобы усовершенствовать программу интеграции, беженцам предлагают объединить работу с обучением, сделать это вскоре можно будет даже онлайн.
Беженцы в Европе
Напомним, в четырех европейских странах в 2024 году начнут сокращать и прекращать помощь украинцам, которые стали беженцами из-за вторжения России в Украину.
Также, Норвегия поменяет социальные условия и правила для украинцев, которые бегут от войны и оформляют статус временной защиты. Всё это делается для того, чтобы страна не стала более заманчивой для переезда из той же Польши.
Тем временем в Чехии временная защита украинцев будет продлена до конца марта 2025 года. Однако не всё так гладко. О нововведених в сфере льгот сообщили в чешском парламенте.
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