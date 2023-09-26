Германия в два раза сократит помощь беженцам: названы сроки

Берлин уже проинформировал регионы, что на поддержку расходов, связанных с приемов беженцев, выделит максимум 1,7 миллиарда евро.

https://glavred.info/world/germaniya-v-dva-raza-sokratit-pomoshch-bezhencam-nazvany-sroki-10503631.html Ссылка скопирована

Правительство Германии планирует отменить свой вклад в расходы на интеграцию украинских беженцев и уход за ними. / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Уже в 2024 году правительство Германии планирует в два раза сократить средства, которые выделяются регионам на прием и интеграцию беженцев, в том числе и украинских.

Как пишет Reuters со ссылкой на два источника в правительстве ФРГ, Берлин уже проинформировал регионы, что на поддержку расходов, связанных с приемов беженцев, выделит максимум 1,7 миллиарда евро. В 2023 году сумма в два раза больше - 3,75 миллиарда евро.

Правительство якобы планирует отменить свой вклад в расходы на интеграцию украинских беженцев и уход за ними.

видео дня

Соответсвующее решение было принято в рамках мер по сокращению бюджетных расходов на фоне растущей инфляции.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в Германию переехало более миллиона украинцев. Их поддержка "ложится бременем" на города и муниципалитеты государства. В связи с этим 16 немецких земель потребовали больше средств от правительства ФРГ на покрытие расходов на беженцев в следующем году.

Как сообщал Главред, украинцы, проживающие в Польше, имеют возможность получить финансовую помощь от неправительственной организации "Польская гуманитарная акция" (Polska Akcja Humanitarna) в размере от 5000 до 6000 гривен.

Финансовая поддержка доступна для беженцев, которые прибыли в Польшу после 9 февраля 2022 года и ранее не получали финансовую помощь от других благотворительных организаций.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.