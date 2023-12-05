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Одна из стран ЕС серьезно ужесточит правила для беженцев из Украины

Елизавета Бельмас
5 декабря 2023, 16:51
В Европейском Союзе продолжают ужесточать льготные условия для беженцев.
Одна из стран ЕС серьезно ужесточит правила для беженцев из Украины
Одна из стран ЕС серьезно ужесточит правила для беженцев из Украины / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Чехии временная защита украинцев будет продлена до конца марта 2025 года. Однако не всё так гладко. О нововведених в сфере льгот сообщили в чешском парламенте.

Какие изменения ожидаются в Чехии

Для украинских беженцев в Чехии изменится срок предоставления бесплатного жилья, также будет дозволена депортация лиц со статусом временной защиты и возможность доплаты тем, кто примет решение о досрочном возвращении в Украину.

Данный законопроект уже приняли в чешском парламенте, сейчас он отправлен на рассмотрение в Сенате и вступит в силу, если его подпишет президент.

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Временная защита беженцев и дальше будет давать доступ к рынку труда, получению образования и медецинскому страхованию. Однако для того, чтобы всё это получить, придется проходить дополнительную регистрацию и получить особенную визовую наклейку. А вот для того, чтобы такую наклейку вклеили - необходимо будет предоставить справку о проживании с официальной подписью собственника или арендодателя.

И, конечно, бесплатное жилье. В парламенте приняли решение изменить правила для всех - и для простых беженцев и для уязвимых категорий.

Согласно новому законопроекту, с 1 сентября 2024 года срок бесплатного проживания будет сокращен с бессрочного и 150 дневного до 90 дней, после которых украинцы будут обязаны покинуть Центры экстренного размещения и при проживании у частных лиц перейти на договорной режим аренды с оплатой из собствеенных средств.

Депортация и доплата за возвращение в Украину

Для тех, кому решением суда назначат депортацию, будет запрещено оставаться на территории Чехии. Решение о депортации будет необходимо выполнить сразу после окончания срока временной защиты.

Также в правительстве Чехии планируют ввести денежные выплаты для тех украинцев, которые вернутся в Украину раньше срока окончания временной защиты. Однако размер выплаты пока не оглашается.

Беженцы в Европе

Напомним, с нового года в странах Европы начнется процесс значительного сокращения помощи беженцам. В четырех европейских странах в 2024 году начнут сокращать и прекращать помощь украинцам, которые стали беженцами из-за вторжения России в Украину.

Также, после длительных дискуссий между Берлином и федеральными землями были согласованы новые правила пребывания беженцев в Германии. Уже начиная с января 2024 года, федеральный центр будет ежегодно выплачивать на каждого потенциального соискателя статуса беженца 7500 евро, поэтому размеры финансирования будут напрямую связаны с конкретным количеством беженцев, получающих помощь государства.

Однако при этом, совет ЕС на уровне министров внутренних дел договорился продлить механизм временной защиты для украинских беженцев как минимум до марта 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС. "Чтобы обеспечить уверенность для более 4 миллионов украинских беженцев, которые сейчас проживают в ЕС, Рада согласилась продлить временную защиту для людей, которые бегут от агрессивной войны России против Украины", - говорится в сообщении.

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