Прекращение выплат и льгот: 4 страны отменят помощь украинцам

С нового года в странах Европы начнется процесс значительного сокращения помощи беженцам.

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4 страны отменят помощь украинцам / коллаж: Главред, фото: pexels

В четырех европейских странах в 2024 году начнут сокращать и прекращать помощь украинцам, которые стали беженцами из-за вторжения России в Украину, сообщает Oboz.UA.

Какие страны прекратят помощь в 2024 году

По информации DW, Германия планирует прекратить финансовую поддержку беженцев и сократить выплаты с 2024 года. Также в этой стране право на социальную помощь станет доступным для претендентов на убежище только спустя 3 лет получения урезанной помощи. Ранее этот срок составлял 1,5 года.

А вот после 36 месяцев проживания в общежитиях украинцы будут получать только те выплаты, которые являются необходимостью.

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Следующей страной, которая сократит помощь, станет Чехия. Там сократят срок льготного размещения беженцев со 150 до 90 дней, отменят создание специальных классов для украинский детей и отдельные даты зачислений в детсады и школы.

Также изменения планируются в социальной политике Польши. Там намерены сокращать семейные льготы, бесплатный доступ к школе и обслуживанию в больницах.

И, в завершение, Ирландия. В этой стране в новом году ограничат бесплатное размещение беженцев в государственном жилье и сократят его до 3 месяцев. Помимо прочего, в правительстве также планируют сокращение выплат.

Помощь беженцам в Европе

Напомним, в сентября сообщплось, что уже в 2024 году правительство Германии планирует в два раза сократить средства, которые выделяются регионам на прием и интеграцию беженцев, в том числе и украинских. В правительстве ФРГ, Берлин уже проинформировал регионы, что на поддержку расходов, связанных с приемов беженцев, выделит максимум 1,7 миллиарда евро. В 2023 году сумма была в два раза больше - 3,75 миллиарда евро.

Затем, после длительных дискуссий между Берлином и федеральными землями были согласованы новые правила пребывания беженцев в Германии. Уже начиная с января 2024 года, федеральный центр будет ежегодно выплачивать на каждого потенциального соискателя статуса беженца 7500 евро, поэтому размеры финансирования будут напрямую связаны с конкретным количеством беженцев, получающих помощь государства.

Однако при этом, Совет ЕС на уровне министров внутренних дел договорился продлить механизм временной защиты для украинских беженцев как минимум до марта 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

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