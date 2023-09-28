Временный механизм защиты заработал 4 марта 2022 года – всего через несколько дней после широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

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В ЕС на год продлили временную защиту для беженцев из Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Совет ЕС на уровне министров внутренних дел договорился продлить механизм временной защиты для украинских беженцев как минимум до марта 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"Чтобы обеспечить уверенность для более 4 миллионов украинских беженцев, которые сейчас проживают в ЕС, Рада согласилась продлить временную защиту для людей, которые бегут от агрессивной войны России против Украины", - говорится в сообщении.

Как отметил испанский министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка Гомес, чья страна сейчас председательствует в Совете ЕС, Евросоюз будет поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется. Продолжение статуса защиты дает уверенность более чем 4 миллионам беженцев, которые нашли безопасное убежище в ЕС.

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Пресс-служба Евросовета подчеркивает, что после сегодняшней политической договоренности Совет ЕС должен будет официально принять решение о продлении временной защиты. Это произойдет после проведения юридических процедур и перевода на все языки ЕС.

В Евросовете также напомнили, что временный механизм защиты заработал 4 марта 2022 года – всего через несколько дней после широкомасштабного вторжения российских вооруженных сил в Украину – и автоматически продлен на один год.

Как сообщал Главред, украинцы, проживающие в Польше, имеют возможность получить финансовую помощь от неправительственной организации "польская гуманитарная акция" (Polska Akcja Humanitarna) в размере от 5000 до 6000 гривен.

Финансовая поддержка доступна беженцам, прибывшим в Польшу после 9 февраля 2022 года и ранее не получавшим финансовой помощи от других благотворительных организаций.

Также Главред рассказывал, что уже в 2024 году правительство Германии планирует вдвое сократить средства, которые выделяются регионам на прием и интеграцию беженцев, в том числе и украинских. На поддержку расходов, связанных с приемами беженцев, правительство выделит максимум 1,7 миллиарда евро. В 2023 году сумма вдвое больше – 3,75 миллиарда евро.

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