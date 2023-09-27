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Украина производит собственное оружие для ударов по РФ: Свитан раскрыл подробности

Алина Дембицкая
27 сентября 2023, 04:00
Уничтожать военные объекты на территории России, по словам военного эксперта, нам можно исключительно своими видами вооружений.
Роман Свитан, ВСУ
Украина производит собственное оружие для ударов по РФ / Коллаж: Главред, фото: Главред, 22 отдельная механизированная бригада

Украина принимает оружие от западных партнеров для проведения оборонительной войны и защиты своих территорий. Наша страна не имеет права использовать это оружие для ударов по стране-агрессоре России. В то же время ВСУ могут атаковать РФ из украинского оружия. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

"Мы ведем оборонительную войну, и наши партнеры нам дают оружие только для обороны, не для наступления. Это означает, что мы можем работать им по оккупированным территориям или применять внутри Украины, например, для того, чтобы сбивать российские ракеты", - сказал Свитан

А вот уничтожать военные объекты на территории России, по словам военного эксперта, нам можно исключительно своими видами вооружений.

"И у нас таковые уже есть. Хотя очень тяжело, со скрипом, проворачиваются жернова нашего оборонпрома, но, тем не менее, они уже начинают перемалывать проблемы, которые были с производством вооружений. И мы уже видим и крылатые, и баллистические ракеты, и беспилотники собственного производства. Просто всё это нужно выпускать в достаточном количестве.", - подчеркнул он.

По мнению Свитана, со временем у Украины будет всего достаточно, чтобы уничтожать военные объекты на территории России.

"Главное – пусковые установки баллистических комплексов, которые могут быть переданы Ираном или КНДР", - добавил военный эксперт.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

"Бавовна" в России

Как сообщал Главред, 24 сентября украинский беспилотник попал в здание ФСБ в центре российского Курска. Позже сообщили о еще одном прилете. Собеседник УП в ГУР рассказал, что специальную операцию провела украинская военная разведка. Четкой информации о масштабах разрушения или пострадавших пока нет.

После этого в Курске отменили праздничный салют ко Дню города из-за яркого "поздравления" ВСУ. Сначала после ударов власти города говорили, что "повреждена только крыша", а "праздничные мероприятия отменять не будут". Однако позже решили, что "в связи с последними событиями" россияне останутся без праздничного салюта.

Кроме того, 25 сентября дрон-обманка в Курске обезглавил вражеский авиаполк. Беспилотниками была атакована база 14-го гвардейского истребительного авиационного полка им. Жданова.

А 26 сентября стало известно, что дрон Службы безопасности Украины сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость Курской области РФ. Этот инцидент привел к отключению электроснабжения в семи населенных пунктах. В украинской спецслужбе подчеркнули, что спецоперации СБУ выходят на новый уровень.

Смотрите видеоверсию чата на Главреде с полковником запаса Романом Свитаном:

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война в Украине война России и Украины Роман Свитан
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