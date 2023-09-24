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"Визит Зеленского в США не является таким успешным": дипломат раскрыл подробности

Алина Дембицкая
24 сентября 2023, 22:24 обновлено 24 сентября, 22:24
Трамписты даже заблокировали возможность встречи в нормальном помещении, то есть не в Конгрессе США, подчеркнул Хара.
'Визит Зеленского в США не является таким успешным': дипломат раскрыл подробности
Дипломат заявил, что визит Зеленского в США не является успешным / Коллаж: Главред, фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США договорился с американским лидером Джо Байденом о новом пакете помощи с ПВО, артиллерией, снарядами и инженерным оборудованием. Кроме того, были договоренности о совместном производстве оружия. Несмотря на эти договоренности, визит Зеленского в США не является достаточно успешным. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара.

"По большому счету, этот визит Зеленского в США не является таким успешным. Трамписты даже заблокировали возможность встречи в нормальном помещении, то есть не в Конгрессе США, не говоря уже об обращении к Конгрессу", - отметил Хара.

Он подчеркнул, что Зеленский подает решение о совместном выпуске оружия как позитив, но это позитив в перспективе.

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"Мне очень не нравится, что все говорят о гарантиях безопасности, хотя как таковых их никогда не будет. Да и они не являются таковыми с точки зрения написанного в декларации G7 – там четко написано "commitments and arrangements", то есть обязательства и договоренности. Также там есть пункт о совместном производстве, то есть усилении нашего оборонно-промышленного комплекса. И до рамочного соглашения будет еще несколько сделок, касающихся ноу-хау, экспортного контроля, определенных секретов", - отметил дипломат.

По его словам, надо будет подписать еще пачку специализированных соглашений с Соединенными Штатами, а потом еще и соглашения напрямую с производителями. Так что такие вещи будут еще очень и очень не скоро.

"Что будут делать - как знать. Не думаю, что мы будем собирать здесь HIMARS. Если нам ATACMS не дают или их перепрограммировали так, чтобы мы не били ими по территории РФ, то, конечно, эти ограничения будут влиять и на то, что именно мы будем производить", - добавил Хара.

Кто такой Александр Хара

Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований".

Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.).

Магистр внешней политики.

Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

Визит Зеленского в США

Как сообщал Главред, на этой неделе украинский президент Владимир Зеленский посетил США. Там он выступил на дебатах Генассамблеи ООН. Президент убежден, что у России нужно отобрать ядерное оружие, чтобы Кремль не мог им угрожать.

Также на заседании Совбеза ООН Зеленский представил формулу мира Украины. Мирная инициатива Киева основана на принципах восстановления территориальной целостности украинского государства в соответствии с Уставом Организации.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя несколько раз прерывал главу заседания Совбеза ООН премьер-министра Албании Эди Раму, чтобы сорвать выступление президента Украины Владимира Зеленского. Рама резко сказал Небензи, что выступление Зеленского с речью не понадобится в том случае, если Москва прекратит свою войну против украинского государства.

Президент украинского государства также сообщил о важных переговорах в Вашингтоне - оказание военной помощи Украине. Зеленский подчеркнул, что именно вопрос о передаче ПВО является одним из топовых.

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война в Украине новости США Владимир Зеленский Джо Байден Александр Хара война России и Украины
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