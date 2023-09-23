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"Больше никогда не обижайте поляков": Моравецкий "наехал" на Зеленского

Алина Дембицкая
23 сентября 2023, 00:10 обновлено 23 сентября, 00:10
Польский премьер-министр подчеркнул, что "защита польского доброго имени важнейшая задача правительства" его страны.
Моравецкий, Зеленский
Моравецкий "наехал" на Зеленского / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что хочет сказать президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он больше никогда не "оскорблял" поляков, как это якобы он сделал во время выступления в ООН. Об этом сообщает государственное информационное агентство PAP, цитируя заявление премьера.

Так, польский премьер начал говорить об отношениях с Украиной, напомнив, что там ведется война за безопасность Европы.

"Мы это знаем и помогаем, отправляя оружие, организуя отправку оружия, потому что мы сейчас в первую очередь вооружаемся сами. Но хаб в Жешуве, этот специальный логистический центр работал, работает и будет работать вместе с нашими союзниками", - заверил Моравецкий.

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После этого польский премьер обратился к Зеленскому, "чтобы он больше никогда не оскорблял поляков, как он это сделал недавно во время своего выступления в ООН, поляки этого никогда не позволят".

"А защита польского доброго имени – это не только мой долг и честь, это также важнейшая задача правительства Республики. Мы будем защищать в нынешнем геополитическом контексте все наши обоснования, и мы знаем, как эти обоснования должны быть сформированы", - добавил он.

Напомним, что во время своего визита в США президент Украины Владимир Зеленский выступил на дебатах Генассамблеи ООН. Он подчеркнул, что российские оккупанты пытаются помешать Украине вывозить зерно, уничтожают его. Но Украина делает все, чтобы сохранить экспортные маршруты, несмотря на "политический театр".

"Тревожно видеть, как в это время некоторые в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из зерна триллер. Может казаться, что они играют собственную роль, но они помогают подготовить сцену для московского актера", - сказал президент, говоря об ограничениях, которые ввели Польша, Венгрия и Словакия.

Как сообщал Главред, после США Зеленский прибыл в Канаду. В Оттаве их встретил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Во время встречи Зеленский и Трюдо обсудят военную, экономическую и гуманитарную поддержку со стороны Канады. Лидеры также подпишут соглашение о продолжении укрепления экономических связей между странами.

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война в Украине Польша Матеуш Моравецкий война России и Украины
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