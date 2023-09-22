"Мы же обещали, что дальше будет": в Воздушных силах отреагировали на взрывы в Крыму

В Крыму уже достаточно неспокойно для оккупантов, особенно в течение последней недели, подчеркивают в Воздушных силах.

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В Воздушных силах отреагировали на взрывы в Крыму / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Сегодняшние взрывы в Севастополе свидетельствуют о том, что российским захватчикам уже неспокойно на оккупированном ими Крымском полуострове. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Я не могу, к сожалению, комментировать эти вещи. Я думаю, те, кто может, прокомментируют позже, потому что и накануне, и во время, и даже после операций, которые успешно проводят Силы обороны, нужна определенная тишина. Агентура вражеская не спит", - сказал Игнат.

Спикер подчеркнул, что в Крыму уже достаточно неспокойно для оккупантов, особенно в течение последней недели.

видео дня

"Все силы обороны, все службы, которые работают совместно, делают все для того, чтобы оккупантам было неспокойно (в Крыму, - ред.). Таким образом Силы обороны делают фразу "не хочется уезжать из Крыма" знаковой для всех", - добавил Игнат.

На взрывы во временно оккупированном Севастополе также отреагировал командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук. В своем Telegram-канале Олещук распространил видео с последствиями атаки на город, который публикуют соцсети, и написал "мы же обещали, что дальше будет".

Командующий Воздушных сил также высмеял сообщения российского Минобороны о том, что все ракеты якобы были сбиты.

"Надеюсь, что в следующий раз российское ПВО нас снова не подведет", - написал он.

Мощни взрывы в Крыму

В центре оккупированного РФ Севастополя прогремели мощные взрывы в пятницу, 22 сентября. Удар пришелся по штабу Черноморского флота российских оккупантов. В штабе Черноморского флота образовалась "дыра" после ракетного удара. Как уточняют местные Telegram-каналы, взрывная волна в результате взрыва была "сумасшедшей".

Кроме того, 21 сентября в незаконно захваченном россиянами Севастополе также гремели мощные взрывы. В Сети опубликовали фото огромного столба дыма. Местные Telegram-каналы сообщали о том, что взрывы были слышны в районе мыса Фиолент и Балаклавы в Севастополе. По предварительным данным, на Фиолент прилетела ракета.

Более того, в ночь на четверг, 21 сентября, СБУ и ВМС атаковали военный аэродром "Саки" в Крыму. На аэродроме находились по меньшей мере 12 российских боевых самолетов Су-24 и Су-30, а также ПЗРК "Панцирь".

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