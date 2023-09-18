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Илон Маск ошеломил своим циничным заявлением относительно контрнаступления ВСУ

Алина Дембицкая
18 сентября 2023, 17:45 обновлено 18 сентября, 17:46
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Миллиардер считает, что Украина якобы тратит много жизней для освобождения незначительного количества территории.
Илон Маск, ВСУ
Илон Маск цинично прокомментировал контрнаступление ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, instagram.com/elonmusk

Скандальный американский бизнесмен Илон Маск сделал циничное заявление относительно контрнаступления Вооруженных сил Украины. Он заявил, что во время контрнаступления Украина якобы теряет много жизней ради незначительных территориальных достижений. Такое заявление Маск сделал в комментарии к посту американского предпринимателя Дэвида Сакса в соцсети X (ранее Twitter).

Так, Дэвид Сакс опубликовал карту боевых действий в Украине с цитатой о том, что "территориальные достижения Украины в результате их хваленого контрнаступления настолько скудны, что их едва можно увидеть на карте".

Илон Маск ошеломил своим циничным заявлением относительно контрнаступления ВСУ
Илон Маск цинично прокомментировал контрнаступление ВСУ / скриншот

Под этим постом Илон Маск оставил комментарий: "Так много смертей за такой мизер ("So much death for so little").

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Напомним, ранее Илона Маска в лоб спросили, зачем он помогает россиянам. Этот вопрос коммерсант проигнорировал и гордо прошел в компании охранников к своему элитному автомобилю.

Также Маск ответил на обвинения в отключении Starlink для ВСУ. По его словам, такого указания он якобы не давал. Маск отметил в соцсети Х, что в районе Крыма Starlink не работала.

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война в Украине Илон Маск война России и Украины контрнаступление ВСУ
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