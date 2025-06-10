Будут ли оккупанты штурмовать Сумы: эксперт назвал главную цель армии РФ

Операция россиян в Сумской области имеет несколько задач.

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Дмитрий Жмайло назвал главную цель врага на Сумщине / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, deepstatemap

Главные тезисы:

Армия РФ вплотную подошла к Юнаковке

Оккупанты хотят усилить террор мирного населения

У России не хватит сил для штурма Сум

Российская оккупационная армия продолжает активное наступление на территории Сумской области. На сегодняшний оккупанты подошли вплотную к Юнаковке. При этом у них нет сил для прорыва к Сумам. Основная задача врага заключается в терроре мирного населения. Об этом заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, операция россиян на Сумщине на имеет несколько целей. Помимо информационной и военной перед оккупантами стоит еще и террористическая задача, пишет Obozrevatel.

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"Практическая террористическая цель, которой они хотят достичь, – максимально приблизиться к Хотыни, Новой Сечи и другим населенным пунктам на юге, развернуть там артиллерию, операторов FPV-дронов для того, чтобы терроризировать город Сумы, терроризировать жителей, уничтожать гражданскую инфраструктуру", – заявил Жмайло.

Эксперт считает, что у врага недостаточно сил, чтобы прорываться в Сумы и штурмовать сам город. Россияне используют численное преимущество, с огромными потерями – по 300-400 за один населенный пункт.

Жмайло добавил, что войска РФ сталкиваются с еще большими проблемами, когда упираются в город

"Покровск, Часов Яр, Торецк это показали. Россиянам удается захватывать такие города только после года, и, если полностью уничтожить КАБами, артиллерией, фактически стереть эти города с лица земли", – сказал он.

Впрочем, военный эксперт считает, что Сумам не грозит судьба разрушенных на Донбассе городов.

Город Сумы / Инфографика: Главред

Ситуация в Сумской области - последние новости

Как писал Главред, россияне сосредоточили около 60 тыс. военных на Сумском направлении. Об этом рассказал военный и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

В ночь на 4 июня аналитики мониторингового проекта DeepState сообщили, что российская армия оккупировала Андреевку и Водолаги в Сумской области.

Военный аналитик Иван Ступак заявил, что российские войска продолжают продвижение на севере Сумщины и уже находятся на расстоянии около 20-22 км от областного центра.

Ситуация на границе Сумской области напряженная, но под контролем Вооруженных сил Украины, оснований для эвакуации из города Сумы пока нет. Об этом написал глава областной военной администрации Олег Григоров.

Ранее аналитики Института изучения войны писали, что российский диктатор Владимир Путин может планировать захват города Сумы и части Сумской области.

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Кто такой Дмитрий Жмайло Дмитрий Жмайло — украинский военно-политический эксперт, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС). Он активно комментирует вопросы национальной безопасности, оборонной политики и международных отношений, в частности в контексте войны России против Украины. Жмайло является автором многочисленных аналитических статей и интервью, где освещает актуальные вызовы для Украины и предлагает стратегические подходы к их решению. В своих публикациях акцентирует внимание на необходимости усиления обороноспособности Украины. Регулярно выступает в украинских медиа, где анализирует текущую ситуацию на фронте, оценивает действия противника и предоставляет прогнозы по развитию событий.

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