Наступление россиян: военный назвал главную цель Путина в Сумской области

Главное из заявления военного:
- На Сумском направлении есть около 60 тыс. оккупантов
- Россияне хотят прорваться к областному центру
- Противник не зашел в основную линию фортификационной системы
Россияне сосредоточили около 60 тыс. военных на Сумском направлении. Об этом рассказал военный и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Украинского Радио.
По его словам, Сумское направление - это серая зона, это территория, которая всегда простреливалась. Однако, на конкретных участках, где россияне концентрируют свои наступательные действия, им удается занимать линии.
Военный подчеркнул, что противник не зашел в основную линию фортификационной системы защиты на этом направлении.
"На Сумщине мы сковываем те силы противника, которые бы он мог или хотел применить на других направлениях", - сказал Тимочко.
Он также отметил, что российский диктатор Владимир Путин хочет как минимум держать под огневым контролем какой-то областной центр, чтобы показать, что российская армия способна выполнять стратегические задачи.
"Россияне думали, что на Сумском направлении у Украины мало войск, что они знают пути продвижения и территорию, поэтому надеялись на быструю операцию. Но на самом деле нет никакой уникальной операции противника. Есть желание попытаться прорваться в областной центр и восстановить контроль за теми направлениями, теми путями на Сумщине, которые противник в свое время потерял. Они сейчас будут пытаться обезопасить свои территории на Курском направлении", - подчеркнул Тимочко.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, в Институте изучения войны заявили, что вражеские силы недавно продвинулись на севере Сумской области в районе нескольких населенных пунктов. Враг добился продвижения на северо-востоке от Кондратовки, юге от Алексеевки, на востоке от Яблоновки, а также на востоке от Локни.
Военный аналитик Иван Ступак заявил, что российские войска продолжают продвижение на севере Сумщины и уже находятся на расстоянии около 20-22 км от областного центра.
В то же время, представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что российские войска пытаются расширить зону боевых действий на границе с Украиной, активно применяя малочисленные пехотные группы.
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Кто такой Иван Тимочко
Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.
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