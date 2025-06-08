Наступление россиян: военный назвал главную цель Путина в Сумской области

Путин хочет держать под огневым контролем какой-то областной центр.

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Наступление РФ в Сумской области / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, deepstatemap

Главное из заявления военного:

На Сумском направлении есть около 60 тыс. оккупантов

Россияне хотят прорваться к областному центру

Противник не зашел в основную линию фортификационной системы

Россияне сосредоточили около 60 тыс. военных на Сумском направлении. Об этом рассказал военный и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Украинского Радио.

По его словам, Сумское направление - это серая зона, это территория, которая всегда простреливалась. Однако, на конкретных участках, где россияне концентрируют свои наступательные действия, им удается занимать линии.

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Военный подчеркнул, что противник не зашел в основную линию фортификационной системы защиты на этом направлении.

"На Сумщине мы сковываем те силы противника, которые бы он мог или хотел применить на других направлениях", - сказал Тимочко.

Он также отметил, что российский диктатор Владимир Путин хочет как минимум держать под огневым контролем какой-то областной центр, чтобы показать, что российская армия способна выполнять стратегические задачи.

"Россияне думали, что на Сумском направлении у Украины мало войск, что они знают пути продвижения и территорию, поэтому надеялись на быструю операцию. Но на самом деле нет никакой уникальной операции противника. Есть желание попытаться прорваться в областной центр и восстановить контроль за теми направлениями, теми путями на Сумщине, которые противник в свое время потерял. Они сейчас будут пытаться обезопасить свои территории на Курском направлении", - подчеркнул Тимочко.

Что известно о Сумах / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, в Институте изучения войны заявили, что вражеские силы недавно продвинулись на севере Сумской области в районе нескольких населенных пунктов. Враг добился продвижения на северо-востоке от Кондратовки, юге от Алексеевки, на востоке от Яблоновки, а также на востоке от Локни.

Военный аналитик Иван Ступак заявил, что российские войска продолжают продвижение на севере Сумщины и уже находятся на расстоянии около 20-22 км от областного центра.

В то же время, представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что российские войска пытаются расширить зону боевых действий на границе с Украиной, активно применяя малочисленные пехотные группы.

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Кто такой Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

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