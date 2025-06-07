Может ли РФ воевать 'вечно': появился неожиданный прогноз сроков окончания войны

Любой шаг, к которому бы ни прибегла российская власть, лишь ухудшит положение дел в российской экономике.

https://glavred.info/ukraine/mozhet-li-rf-voevat-vechno-poyavilsya-neozhidannyy-prognoz-srokov-okonchaniya-voyny-10671422.html Ссылка скопирована

Появился прогноз по срокам окончания войны / Коллаж: Главред, фото: СВ ВСУ, 21 ОМБр

Главное:

Любой шаг, к которому бы ни прибегла российская власть, лишь ухудшит положение

Украина будет проводить новые операции, аналогичные атаке СБУ

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак прокомментировал вопрос о том, какой еще отрезок времени армия страны-агрессора РФ может продолжать войну в Украине.

"Посмотрите на ситуацию на фронте. Даже несмотря на то, что на определенных участках российские войска еще атакуют и захватывают какие-то хутора, в целом, в военном смысле ситуация для них становится все хуже", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт отметил, что и экономическая ситуация в РФ становится все хуже, ведь в первом квартале этого года российская экономика, не считая военно-промышленного комплекса, "ушла в минус".

"Это цугцванг для России, поскольку любой шаг, к которому бы ни прибегла российская власть, лишь ухудшит положение дел в российской экономике", - убежден аналитик.

Он считает, что если Украина будет и дальше получать вооружение, то в России, наоборот, вооружение исчерпывается.

"Да, россияне говорят, что могут воевать вечно, но эта "вечность" закончится примерно в конце 2025-го или в середине 2026 года. Но если Украина будет проводить новые операции, аналогичные атаке СБУ на российские аэродромы, то через квартал-два у россиян на фронте будут очень большие проблемы", - добавил Новак.

Смотрите видео - интервью Андрея Новака:

Ранее сообщалось о том, что страны Балтии опасаются окончания войны в Украине. Эстония, Латвия и Литва обеспокоены тем, что Москва не остановится на Украине.

Напомним, ранее было названо ключевое условие переговоров об окончании войны. Ключевым является вопрос о том, какие реальные гарантии безопасности должна получить Украина.

Как сообщал Главред, ранее Костенко объяснил, что может гарантировать безопасность ЕС. Страны с ядерным статусом фактически прекратили получать военные угрозы со стороны потенциальных агрессоров.

Читайте также:

Кто такой Андрей Новак Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук. В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума Украинского Мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины. В 2011 году был избран проректором Европейского университета. 29 апреля 2012 на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред