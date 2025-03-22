Переговоры об окончании войны: Костенко назвал ключевое условие

Ключевым является вопрос о том, какие реальные гарантии безопасности должна получить Украина.

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Юрий Костенко прокомментировал вопрос предоставления гарантий безопасности Украине / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

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Ключевым является вопрос реальных гарантий безопасности для Украины

Будапештский меморандум пока не выполняет свою миссию

Народный депутат Украины пяти созывов, бывший министр окружающей природной среды Украины Юрий Костенко прокомментировал вопрос получения Украиной гарантий безопасности.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, ключевым является вопрос о том, какие реальные гарантии безопасности должна получить Украина в случае подписания так называемого мирного соглашения.

"Именно с этого действующий президент Зеленский и должен был начинать свои разговоры не только в Овальном кабинете, но и еще до этого, на уровне делегаций, чтобы Великобритания, США и Украина создали специальную комиссию, которая бы разработала формат совместных решений и общей позиции, чтобы потом представить России требования", - уверен эксперт.

По его мнению, тогда можно было бы однозначно сказать, что Будапештский меморандум действенный и выполняет свою миссию защиты не только Украины, но и предотвращает дальнейшее распространение ядерного оружия в мире.

"И тогда бы не возникала ситуация, когда сегодня ряд стран, которые еще до российской агрессии против Украины даже не думали о ядерном оружии, начинают активно обсуждать его возможное создание на политическом уровне", - пояснил он.

Аналитик указал на то, что страна (Украина, - ред.), которая имела третий по величине в мире ядерный потенциал, сегодня потеряла около 20% своей территории.

"Страна, которая никогда никому не угрожала, сегодня переживает масштабную варварскую войну, которую даже в ХХ веке никто не мог предвидеть Такого мир еще не видел и даже в самых ужасных снах не мог представить. И все это стало возможным из-за полного разрушения принципа нераспространения ядерного оружия. Теперь принцип "Спасайся, кто как может" будет стимулировать широкое распространение ядерных технологий и ядерного оружия в мире с непредсказуемыми последствиями", - добавил Костенко.

Смотрите видео - интервью Юрия Костенко:

Ранее Костенко назвал главное условие разработки Украиной ядерного оружия. Лучшим вариантом для Украины было бы участие в союзе с другими странами, считает Юрий Костенко.

Как сообщал Главред, ранее Костенко объяснил, что может гарантировать безопасность ЕС. Страны с ядерным статусом фактически прекратили получать военные угрозы со стороны потенциальных агрессоров.

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Кто такой Юрий Костенко Юрий Иванович Костенко (род. 12 июня 1951, Новая Ободовка, Винницкая область, УССР) - украинский политик. Председатель Украинской Народной Партии с декабря 1999 года. 1990-1994 - народный депутат Украины I созыва; Март 1990 - октябрь 1992 года - заместитель председателя, с октября 1992 года - член Комиссии по вопросам экологии. Входил в Народный Совет. С октября 1992 года - Министр охраны окружающей природной среды Украины. 1994-1995 - Народный депутат Украины II созыва, член Комиссии по вопросам ядерной политики и безопасности. Член депутатской фракции НРУ. Бывший министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины. Был членом совета СБУ, членом Совета национальной безопасности при Президенте Украины, членом Совета национальной безопасности и обороны Украины с августа 1996 по сентябрь 1998 года, членом Комиссии по вопросам ядерной политики и экологической безопасности при Президенте Украины с декабря 1997 по июль 2000 года, членом Государственной комиссии по проведению в Украине административной реформы с июля 1997 по июль 2001 года. 4 октября 1997 года в Вене на сессии Генеральной конференции МАГАТЭ подписал от имени правительства Украины Конвенцию о безопасности обращения с радиоактивными отходами и отработанным топливом. 1998-2002 - народный депутат Украины III созыва (НРУ, № 5 в списке). Заместитель председателя Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности с июля 1998 года. Возглавлял временную Комиссию по вопросам разработки концепции национальной безопасности, возглавлял специальную работу депутатской группы по подготовке к ратификации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, участвовал в работе временной Комиссии по расследованию действий должностных лиц во время ГКЧП, возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией по проблемам ядерного разоружения.

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