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Переговоры об окончании войны: Костенко назвал ключевое условие

Алексей Тесля
22 марта 2025, 11:50
609
Ключевым является вопрос о том, какие реальные гарантии безопасности должна получить Украина.
Война, ВСУ
Юрий Костенко прокомментировал вопрос предоставления гарантий безопасности Украине / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Важно:

  • Ключевым является вопрос реальных гарантий безопасности для Украины
  • Будапештский меморандум пока не выполняет свою миссию

Народный депутат Украины пяти созывов, бывший министр окружающей природной среды Украины Юрий Костенко прокомментировал вопрос получения Украиной гарантий безопасности.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, ключевым является вопрос о том, какие реальные гарантии безопасности должна получить Украина в случае подписания так называемого мирного соглашения.

"Именно с этого действующий президент Зеленский и должен был начинать свои разговоры не только в Овальном кабинете, но и еще до этого, на уровне делегаций, чтобы Великобритания, США и Украина создали специальную комиссию, которая бы разработала формат совместных решений и общей позиции, чтобы потом представить России требования", - уверен эксперт.

По его мнению, тогда можно было бы однозначно сказать, что Будапештский меморандум действенный и выполняет свою миссию защиты не только Украины, но и предотвращает дальнейшее распространение ядерного оружия в мире.

"И тогда бы не возникала ситуация, когда сегодня ряд стран, которые еще до российской агрессии против Украины даже не думали о ядерном оружии, начинают активно обсуждать его возможное создание на политическом уровне", - пояснил он.

Аналитик указал на то, что страна (Украина, - ред.), которая имела третий по величине в мире ядерный потенциал, сегодня потеряла около 20% своей территории.

"Страна, которая никогда никому не угрожала, сегодня переживает масштабную варварскую войну, которую даже в ХХ веке никто не мог предвидеть Такого мир еще не видел и даже в самых ужасных снах не мог представить. И все это стало возможным из-за полного разрушения принципа нераспространения ядерного оружия. Теперь принцип "Спасайся, кто как может" будет стимулировать широкое распространение ядерных технологий и ядерного оружия в мире с непредсказуемыми последствиями", - добавил Костенко.

Смотрите видео - интервью Юрия Костенко:

Ранее Костенко назвал главное условие разработки Украиной ядерного оружия. Лучшим вариантом для Украины было бы участие в союзе с другими странами, считает Юрий Костенко.

Как сообщал Главред, ранее Костенко объяснил, что может гарантировать безопасность ЕС. Страны с ядерным статусом фактически прекратили получать военные угрозы со стороны потенциальных агрессоров.

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Кто такой Юрий Костенко

Юрий Иванович Костенко (род. 12 июня 1951, Новая Ободовка, Винницкая область, УССР) - украинский политик. Председатель Украинской Народной Партии с декабря 1999 года.

1990-1994 - народный депутат Украины I созыва;

Март 1990 - октябрь 1992 года - заместитель председателя, с октября 1992 года - член Комиссии по вопросам экологии.

Входил в Народный Совет.

С октября 1992 года - Министр охраны окружающей природной среды Украины.

1994-1995 - Народный депутат Украины II созыва, член Комиссии по вопросам ядерной политики и безопасности. Член депутатской фракции НРУ.

Бывший министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины. Был членом совета СБУ, членом Совета национальной безопасности при Президенте Украины, членом Совета национальной безопасности и обороны Украины с августа 1996 по сентябрь 1998 года, членом Комиссии по вопросам ядерной политики и экологической безопасности при Президенте Украины с декабря 1997 по июль 2000 года, членом Государственной комиссии по проведению в Украине административной реформы с июля 1997 по июль 2001 года. 4 октября 1997 года в Вене на сессии Генеральной конференции МАГАТЭ подписал от имени правительства Украины Конвенцию о безопасности обращения с радиоактивными отходами и отработанным топливом.

1998-2002 - народный депутат Украины III созыва (НРУ, № 5 в списке). Заместитель председателя Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности с июля 1998 года.

Возглавлял временную Комиссию по вопросам разработки концепции национальной безопасности, возглавлял специальную работу депутатской группы по подготовке к ратификации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, участвовал в работе временной Комиссии по расследованию действий должностных лиц во время ГКЧП, возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией по проблемам ядерного разоружения.

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