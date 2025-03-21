РФ не будет нападать: Костенко объяснил, что может гарантировать безопасность ЕС

Страны с ядерным статусом фактически прекратили получать военные угрозы со стороны потенциальных агрессоров.

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Ядерное оружие используется исключительно как механизм предотвращения любой агрессии / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сказал Костенко:

В мире существует теория ядерного сдерживания

США пугает политика КНДР по поставкам на мировые рынки ядерного вооружения

Наличие у страны ядерных боеголовок предотвращает агрессию России

Ядерное оружие в мире является инструментом предотвращения агрессии. По этой причине ряд стран с ядерным статусом фактически не получают какие-либо военные угрозы по использованию обычных вооружений со стороны потенциальных агрессоров.

Об этом в интервью Главреду рассказал народный депутат Украины пяти созывов, председатель Украинской народной партии, бывший министр окружающей природной среды Украины Юрий Костенко.

Страны с ядерным оружием / Инфографика: Главред

Он отметил, что этот механизм действует в рамках теории ядерного сдерживания, примером которого является Северная Корея. Страна сейчас имеет ядерный колосс с мощными средствами доставки стратегических ядерных боеголовок, способных достичь даже территории Соединенных Штатов Америки.

"Сейчас, как вы знаете, Соединенные Штаты Америки совсем иначе относятся к этой "стране-призраку", как они раньше называли Северную Корею. Был визит Трампа, когда он впервые стал президентом, к Ким Чен Ыну и попытки урегулировать вопрос нераспространения ядерного оружия. Кстати, Северная Корея не только имеет собственную ядерную программу, но и поставляет нелегально на мировые рынки высокообогащенные уран и плутоний, что больше всего пугает США", - отметил Костенко.

Это показывает, что в случае наличия у страны ядерных боеголовок, даже если они не размещены на стратегических носителях, любая агрессия со стороны России или других стран невозможна.

Смотрите видео о возможности распространения в мире ядерного оружия:

"В том, что сейчас активно будет расширяться ареал стран-владельцев ядерных вооружений, я лично не сомневаюсь. Что бы там Путин с Трампом не подписывали и к чему бы ни призывали мир, он будет двигаться к другому типу обеспечения собственной безопасности. И будет полагаться исключительно на собственную военную мощь или мощь объединений, как это делает Европейский Союз, а не на определенные обещания или даже подписанные международные соглашения о гарантиях безопасности", - подытожил бывший министр окружающей природной среды Украины

Угроза вторжения России в страны Европы - что известно

Напомним, Главред писал, что согласно данным военных и спецслужб, страна-агрессор Россия планирует распространить войну не только на Украину, но и на другие страны Европы. В частности, существует прямая угроза для стран Балтии.

Ранее также президент Чехии Петр Павел заявил, что если страна-агрессор Россия нападет на его государство, местные жители будут готовы взять в руки оружие. Он добавил, что цивилизованный мир должен противостоять тем, кто настаивает на уступках РФ, вместо того, чтобы защищать свою честь.

Накануне стало известно, что в случае поражения Украины, или устойчивого прекращения огня, при котором страна-агрессор Россия оттянет значительную часть своей боеспособной армии и перебросит ее в другое место, Европа рискует стать объектом реальной угрозы.

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Кто такой Юрий Костенко Юрий Иванович Костенко (род. 12 июня 1951, Новая Ободовка, Винницкая область, УССР) - украинский политик. Председатель Украинской Народной Партии с декабря 1999 года. 1990-1994 - народный депутат Украины I созыва; Март 1990 - октябрь 1992 года - заместитель председателя, с октября 1992 года - член Комиссии по вопросам экологии. Входил в Народный Совет. С октября 1992 года - Министр охраны окружающей природной среды Украины. 1994-1995 - Народный депутат Украины II созыва, член Комиссии по вопросам ядерной политики и безопасности. Член депутатской фракции НРУ. Бывший министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины. Был членом совета СБУ, членом Совета национальной безопасности при Президенте Украины, членом Совета национальной безопасности и обороны Украины с августа 1996 по сентябрь 1998 года, членом Комиссии по вопросам ядерной политики и экологической безопасности при Президенте Украины с декабря 1997 по июль 2000 года, членом Государственной комиссии по проведению в Украине административной реформы с июля 1997 по июль 2001 года. 4 октября 1997 года в Вене на сессии Генеральной конференции МАГАТЭ подписал от имени правительства Украины Конвенцию о безопасности обращения с радиоактивными отходами и отработанным топливом. 1998-2002 - народный депутат Украины III созыва (НРУ, № 5 в списке). Заместитель председателя Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности с июля 1998 года. Возглавлял временную Комиссию по вопросам разработки концепции национальной безопасности, возглавлял специальную работу депутатской группы по подготовке к ратификации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, участвовал в работе временной Комиссии по расследованию действий должностных лиц во время ГКЧП, возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией по проблемам ядерного разоружения.

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