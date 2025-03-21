Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ не будет нападать: Костенко объяснил, что может гарантировать безопасность ЕС

Анна Косик
21 марта 2025, 12:42
122
Страны с ядерным статусом фактически прекратили получать военные угрозы со стороны потенциальных агрессоров.
Ядерное оружие
Ядерное оружие используется исключительно как механизм предотвращения любой агрессии / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сказал Костенко:

  • В мире существует теория ядерного сдерживания
  • США пугает политика КНДР по поставкам на мировые рынки ядерного вооружения
  • Наличие у страны ядерных боеголовок предотвращает агрессию России

Ядерное оружие в мире является инструментом предотвращения агрессии. По этой причине ряд стран с ядерным статусом фактически не получают какие-либо военные угрозы по использованию обычных вооружений со стороны потенциальных агрессоров.

Об этом в интервью Главреду рассказал народный депутат Украины пяти созывов, председатель Украинской народной партии, бывший министр окружающей природной среды Украины Юрий Костенко.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
Страны с ядерным оружием / Инфографика: Главред

Он отметил, что этот механизм действует в рамках теории ядерного сдерживания, примером которого является Северная Корея. Страна сейчас имеет ядерный колосс с мощными средствами доставки стратегических ядерных боеголовок, способных достичь даже территории Соединенных Штатов Америки.

"Сейчас, как вы знаете, Соединенные Штаты Америки совсем иначе относятся к этой "стране-призраку", как они раньше называли Северную Корею. Был визит Трампа, когда он впервые стал президентом, к Ким Чен Ыну и попытки урегулировать вопрос нераспространения ядерного оружия. Кстати, Северная Корея не только имеет собственную ядерную программу, но и поставляет нелегально на мировые рынки высокообогащенные уран и плутоний, что больше всего пугает США", - отметил Костенко.

Это показывает, что в случае наличия у страны ядерных боеголовок, даже если они не размещены на стратегических носителях, любая агрессия со стороны России или других стран невозможна.

Смотрите видео о возможности распространения в мире ядерного оружия:

"В том, что сейчас активно будет расширяться ареал стран-владельцев ядерных вооружений, я лично не сомневаюсь. Что бы там Путин с Трампом не подписывали и к чему бы ни призывали мир, он будет двигаться к другому типу обеспечения собственной безопасности. И будет полагаться исключительно на собственную военную мощь или мощь объединений, как это делает Европейский Союз, а не на определенные обещания или даже подписанные международные соглашения о гарантиях безопасности", - подытожил бывший министр окружающей природной среды Украины

Угроза вторжения России в страны Европы - что известно

Напомним, Главред писал, что согласно данным военных и спецслужб, страна-агрессор Россия планирует распространить войну не только на Украину, но и на другие страны Европы. В частности, существует прямая угроза для стран Балтии.

Ранее также президент Чехии Петр Павел заявил, что если страна-агрессор Россия нападет на его государство, местные жители будут готовы взять в руки оружие. Он добавил, что цивилизованный мир должен противостоять тем, кто настаивает на уступках РФ, вместо того, чтобы защищать свою честь.

Накануне стало известно, что в случае поражения Украины, или устойчивого прекращения огня, при котором страна-агрессор Россия оттянет значительную часть своей боеспособной армии и перебросит ее в другое место, Европа рискует стать объектом реальной угрозы.

Другие новости:

Кто такой Юрий Костенко

Юрий Иванович Костенко (род. 12 июня 1951, Новая Ободовка, Винницкая область, УССР) - украинский политик. Председатель Украинской Народной Партии с декабря 1999 года.

1990-1994 - народный депутат Украины I созыва;

Март 1990 - октябрь 1992 года - заместитель председателя, с октября 1992 года - член Комиссии по вопросам экологии.

Входил в Народный Совет.

С октября 1992 года - Министр охраны окружающей природной среды Украины.

1994-1995 - Народный депутат Украины II созыва, член Комиссии по вопросам ядерной политики и безопасности. Член депутатской фракции НРУ.

Бывший министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины. Был членом совета СБУ, членом Совета национальной безопасности при Президенте Украины, членом Совета национальной безопасности и обороны Украины с августа 1996 по сентябрь 1998 года, членом Комиссии по вопросам ядерной политики и экологической безопасности при Президенте Украины с декабря 1997 по июль 2000 года, членом Государственной комиссии по проведению в Украине административной реформы с июля 1997 по июль 2001 года. 4 октября 1997 года в Вене на сессии Генеральной конференции МАГАТЭ подписал от имени правительства Украины Конвенцию о безопасности обращения с радиоактивными отходами и отработанным топливом.

1998-2002 - народный депутат Украины III созыва (НРУ, № 5 в списке). Заместитель председателя Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности с июля 1998 года.

Возглавлял временную Комиссию по вопросам разработки концепции национальной безопасности, возглавлял специальную работу депутатской группы по подготовке к ратификации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, участвовал в работе временной Комиссии по расследованию действий должностных лиц во время ГКЧП, возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией по проблемам ядерного разоружения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США ядерное оружие ядерная война вторжение России ядерная угроза КНДР Юрий Костенко
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Необходимо больше ПВО: аналитик предупредил о новой угрозе обстрелов Украины

Необходимо больше ПВО: аналитик предупредил о новой угрозе обстрелов Украины

13:39Фронт
Дожди будут лить в нескольких областях: в Украине резко изменится погода

Дожди будут лить в нескольких областях: в Украине резко изменится погода

13:25Синоптик
"РФ начнет угасать": как Европа может закончить войну в Украине одним решением

"РФ начнет угасать": как Европа может закончить войну в Украине одним решением

13:01Мир
Реклама

Популярное

Ещё
После потепления Украину накроет похолодание с дождями: синоптики назвали дату

После потепления Украину накроет похолодание с дождями: синоптики назвали дату

Большие перемены ворвутся в жизнь 4 знаков зодиака в ближайшие дни: кто в списке

Большие перемены ворвутся в жизнь 4 знаков зодиака в ближайшие дни: кто в списке

Что не так на картинке: только "детективы" найдут ошибку за 5 секунд

Что не так на картинке: только "детективы" найдут ошибку за 5 секунд

ВСУ продвинулись в Белгородской области: в ISW раскрыли детали

ВСУ продвинулись в Белгородской области: в ISW раскрыли детали

Зеленский вынужден общаться с алчным идиотом

Зеленский вынужден общаться с алчным идиотом

Последние новости

14:39

Принц Уильям встретился с украинскими детьми

14:36

Садоводы призвали использовать один предмет одежды, чтобы улучшить рост растений

14:12

Гороскоп на завтра 22 марта: Рыбам - прибыль, Львам - радостная новость

13:48

Вот, почему вазон не цветет и опадает: главная ошибка в уходе за орхидеей

13:39

Необходимо больше ПВО: аналитик предупредил о новой угрозе обстрелов Украины

После войны в Украине принцип "Спасайся, кто как может" будет стимулировать распространение ядерного оружия в мире - КостенкоПосле войны в Украине принцип «Спасайся, кто как может» будет стимулировать распространение ядерного оружия в мире - Костенко
13:25

Дожди будут лить в нескольких областях: в Украине резко изменится погода

13:01

"РФ начнет угасать": как Европа может закончить войну в Украине одним решением

13:01

"Собираешь себя по частям": Настя Каменских высказалась о конце любви и боли

12:53

ВСУ нашли способ сбивать прицелы КАБов РФ: в Bild узнали о новой разработке

Реклама
12:42

РФ не будет нападать: Костенко объяснил, что может гарантировать безопасность ЕС

12:35

Киркоров в слезах: в России хоронят отца-путиниста БедросаВидео

12:32

Какая самая худшая поза для сна: постоянно будут болеть шея и спина

12:19

Нашли на обочине дороги: что произошло с украинской моделью в Дубае

11:55

Продукты в Украине дорожают "на глазах": прогноз НБУ, когда цены пойдут вниз

11:54

РФ массированно била по Украине сотнями БПЛА: в ВСУ назвали, где были "прилеты"Видео

11:37

Макрон рассматривает альтернативный вариант введения миротворцев в Украину - СМИ

11:35

Где спрятана спичка: только "гений головоломок" догадается за 5 секунд

11:05

ГУР провели успешную операцию в Крыму: какие важные военные объекты РФ поражены

11:04

Китайский гороскоп на завтра 22 марта: Собакам - разочарование, Лошадям - сожаления

10:59

Разработка Украиной ядерного оружия: Костенко назвал главное условиеВидео

Реклама
10:55

Мороз -3 градуса и дожди: в каких регионах будет похолодание

10:37

Киев и Москва "на расстоянии шага" к миру: в Госдепе сделали серьезное заявление

10:25

Слава Демин обматерил известную актрису во время интервью - что случилось

09:58

Угроза наступления РФ на двух направлениях: прогноз генерала ВСУ

09:56

США хотят взять украинские АЭС под свой контроль: в FT выяснили детали

09:41

Почему на Пасху бьются яйцами: происхождение традиции удивит всехВидео

09:38

ВСУ "испепеляют" российские авиабазы: в Forbes раскрыли успех ударов

09:20

Потап завернулся в украинский флаг и сделал громкое заявление

08:42

РФ нанесла авиаудар по Запорожскому району: пострадали 6 человек, среди них - ребенокФотоВидео

08:26

РФ обвинила Украину в обстреле станции "Суджа": в Генштабе остро ответили

08:10

Путин и Трамп противостоят друг другумнение

07:48

Канье Уэст напал на детей Бейонсе и Джей Зи: пара планирует мстить

07:43

"Нет возможности петь": Ирина Билык сообщила о серьезной болезни

07:40

ВСУ продвинулись в Белгородской области: в ISW раскрыли детали

07:00

Герцогиня в юности: Меган Маркл поделилась своим редким фото

06:51

Инфраструктура в огне: РФ атаковала пригород Одессы дронами, пострадали детиФотоВидео

06:30

Трансгендерная дочь Илона Маска сделала громкое заявление про семью

06:10

Оптическая иллюзия: найдите спрятавшегося в лесу кота за 7 секунд

06:10

Зеленский вынужден общаться с алчным идиотоммнение

05:55

Сладости из СССР, которые стоили несколько копеек: легендарный рецепт десерта

Реклама
05:30

Сад на подоконнике: как вырастить голубику из ягодки

04:30

Водители могут потерять права и авто из-за одной настройки на GPS-навигаторе

04:05

Рекордный рост цены и ограничения продажи: стоит ли ждать Украине дефицита яиц

03:40

Еще одна угроза нашей границе, РФ стягивает силы в Белгородскую область - Коваленко

03:35

Как правильно - "оранжевий" или "помаранчевий": ответ ошарашитВидео

02:35

Не просто декор: что на самом деле означают черные ромбы на измерительной рулетке

02:02

В Судже горит газоизмерительная станция: огонь виден за десятки километров

01:30

Жена одевала: путинист Петросян опозорился луком "продвинутого деда"

01:30

Фермеры распродают запасы: популярный овощ неожиданно упал в цене аж на 10%

01:14

Как создать пассивный доход: миллионерша дала суперсоветы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Пасха 2025
Можно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять