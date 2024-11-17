Путин начал "теневую" войну: Россия атакует, над Европой нависла угроза - Welt

Несмотря на большие проблемы внутри страны и медленное продвижение в Украине в Кремле не отказываются от планов захватить Европу.

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Россия все чаще будет атаковать Европу / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Основные тезисы статьи:

Путин не остановится на Украине

"Теневая" война России против некоторых стран уже началась

Германия почувствовала активизацию российских шпионов

Страна-агрессор Россия планирует распространить войну не только на Украину, но и на другие страны Европы. В частности, военные и спецслужбы видят прямую угрозу для стран Балтии.

Как пишет Welt, кремлевский диктатор Владимир Путин уже ведет "теневую" войну против нескольких стран, в том числе Германии. Одной из причин таких атак европейских стран является намерение запугать их лидеров для ослабления поддержки Украины.

видео дня

"Сейчас он ведет гибридную войну, используя кибератаки, дезинформацию и саботаж", - говорится в статье.

Западные разведчики предостерегают, что такое поведение Путин является лишь началом и гибридная война России против Европы будет только усиливаться. Это уже подтверждают немцы, ведь количество атак в реальном мире и киберпространстве за последнее время заметно увеличилось.

Гибридная война России против Европы

Напомним, Главред писал, что Михаил Самусь считает, что российский диктатор Владимир Путин будет вести с Западом гибридную войну, чтобы расшатать ситуацию и добиться того, чтобы НАТО развалилось.

Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Ранее стало известно, что страна-агрессор Россия пытается воспользоваться уязвимыми местами подводной мировой инфраструктуры, в частности трубопроводами и кабелями электропередач, в рамках своей "гибридной войны".

Хотя накануне сообщалось, что Россия, хоть и не стесняется открыто заявлять о якобы готовности начать войну со странами-членами НАТО, однако на практике боится открытого противостояния против Запада. Поэтому Кремль прибегает к гибридной кампании - поджогам, кибератакам, покушениям и убийствам.

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