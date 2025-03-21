Макрон рассматривает альтернативный вариант введения миротворцев в Украину - СМИ

Введение любых миротворческих сил ООН потребует одобрения Совета безопасности.

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Макрон рассматривает введение миротворцев в Украину под эгидой ООН / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главные тезисы:

Макрон изучает альтернативный вариант введения миротворцев

Перспективы реализации идеи президента Франции незначительны

Президент Франции Эммануэль Макрон вариант введения миротворцев в Украину под руководством Организации Объединенных Наций.

Издание The Telegraph называет введение миротворцев под эгидой ООН альтернативой предыдущему плану, который разрабатывался вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

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20 марта на заседании Европейского совета Макрон поднял тему привлечения ООН с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем.

Введение любых миротворческих сил ООН потребует одобрения Совета безопасности.

"Любые миротворческие силы ООН потребуют одобрения Совета Безопасности. Поскольку и Россия, и потенциально США против, перспективы кажутся незначительными", - отмечают журналисты.

Какова численность вооруженных сил стран Европы, которые являются членами НАТО / Инфографика: Главред

Введение миротворцев в Украину - последние новости

Как писал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что союзники рассматривают возможность размещения миротворческих контингентов в Киеве, Одессе и Львове. По его словам, этот шаг является частью более широкой стратегии поддержки Украины в ее противостоянии с Россией.

По данным Bloomberg, партнеры Украины планируют разместить миротворческие силы будут включать не только наземные войска, но также авиацию и флот союзников.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко объяснил, что европейские армии не будут принимать непосредственного участия в войне против России. Миротворческие подразделения могут быть развернуты, однако, как показывает опыт, такие меры не всегда дают желаемые результаты. В случае нового нападения противника миротворцы могут просто оставить позиции.

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