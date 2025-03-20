Будут не только наземные войска: появились новые данные о размещении миротворцев

Что известно:
- Миротворческие силы в Украине будут включать авиацию и флот союзников
- Около 30 стран готовы предоставить свои силы Украине
Партнеры Украины планируют разместить миротворческие силы в наших регионах. Они будут включать не только наземные войска, но также авиацию и флот союзников. Об этом сообщает Bloomberg.
Как утверждается, сегодня. 20 марта, премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел закрытую встречу военных руководителей стран по миротворческим силам в Украине.
Свои войска, самолеты, корабли, разведданные или финансирование готовы предоставить около 30 европейских стран. В переговорах участвовали также Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония.
Министр Вооруженных сил Великобритании Люк Поллард отметил, что дискуссии будут сосредоточены на том, где будут размещены определенные средства, такие как самолеты Typhoon, как их можно будет заправлять и обслуживать, и как они будут сочетаться с ресурсами, предложенными другими союзниками.
Европа планирует размещать авиацию в Польше и Румынии. Также предусматривает патрулирование Черного моря кораблями и тральщиками. Британские и французские силы могут разместить в основных городах, портах и объектах критической инфраструктуры Украины.
Размещение миротворцев в Украине - главные новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что несколько европейских и неевропейских стран выразили намерение присоединиться к коалиции по размещению войск в Украине.
При этом европейские армии не будут принимать непосредственного участия в войне против России. Миротворческие подразделения могут быть развернуты, однако, как показывает опыт, такие меры не всегда дают желаемые результаты. В случае нового нападения противника миротворцы могут просто оставить позиции. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.
В то же время Австралия поддерживает президента Украины Владимира Зеленского и готова рассмотреть возможность направления своих военных в рамках потенциальной миротворческой миссии. Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Албанизи, сообщает Bloomberg.
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