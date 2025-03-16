Макрон раскрыл вероятный сценарий размещения европейских войск в Украине

Важно:
- Несколько стран выразили желание присоединиться к коалиции
- Целью миротворцев является укрепление украинской обороны
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о том, что сразу несколько европейских и неевропейских стран выразили желание присоединиться к коалиции для размещения войск в Украине.
"То, над чем мы работаем, - это открытая коалиция, то есть франко-британская инициатива, но я могу подтвердить, что несколько европейских и даже неевропейских стран выразили желание присоединиться к этим усилиям, когда они будут подтверждены", - цитирует его Ladepeche.
Французский президент пояснил, что целью является укрепление украинской обороны посредством "размещения в ключевых точках нескольких тысяч военных от каждой страны", а не массовая отправка европейских войск.
"Мы фиксируем стратегическое присутствие на украинской территории стран-членов НАТО, и это является гарантией безопасности, поскольку США и несколько членов отказались принять Украину в НАТО", - отметил Макрон.
Кроме того, президент Франции также назвал четыре основных элемента гарантий безопасности для Украины.
Среди них:
- немедленная поддержка Украины;
- создание формата украинской армии;
- возможность развертывания войск на основе добровольной коалиции;
- усиление европейской обороны.
Ввод миротворцев в Украину - последние новости по теме
Ранее Эммануэль Макрон раскрыл сценарий ввода миротворцев в Украину. Проект гарантий безопасности для Украины предусматривает размещение миротворцев.
Напомним, французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.
Как сообщал Главред, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.
Другие новости:
- У Франции "нет лимитов": Макрон прямо высказался об отправке войск в Украину
- Макрон хочет прекратить огонь в Украине на некоторое время: у Путина взбесились
- Как заявления Макрона всколыхнули Кремль
Что предусматривает инициатива Макрона по миротворческой миссии в Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон высказал идею развернуть европейские войска для обеспечения соблюдения режима прекращения огня и обеспечения безопасности в случае достижения мирного соглашения между Украиной и Россией.
Это предложение обсуждается на уровне Европейского Союза и предусматривает участие стран-членов в формировании миротворческого контингента.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред