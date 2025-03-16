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Макрон раскрыл вероятный сценарий размещения европейских войск в Украине

Алексей Тесля
16 марта 2025, 08:43
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Эммануэль Макрон говорит о стратегическом присутствии на украинской территории стран-членов НАТО.
Макрон раскрыл вероятный сценарий размещения европейских войск в Украине
Эммануэль Макрон не исключает введение иностранных войск в Украину / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/USNATO, European Union

Важно:

  • Несколько стран выразили желание присоединиться к коалиции
  • Целью миротворцев является укрепление украинской обороны

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о том, что сразу несколько европейских и неевропейских стран выразили желание присоединиться к коалиции для размещения войск в Украине.

"То, над чем мы работаем, - это открытая коалиция, то есть франко-британская инициатива, но я могу подтвердить, что несколько европейских и даже неевропейских стран выразили желание присоединиться к этим усилиям, когда они будут подтверждены", - цитирует его Ladepeche.

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Французский президент пояснил, что целью является укрепление украинской обороны посредством "размещения в ключевых точках нескольких тысяч военных от каждой страны", а не массовая отправка европейских войск.

"Мы фиксируем стратегическое присутствие на украинской территории стран-членов НАТО, и это является гарантией безопасности, поскольку США и несколько членов отказались принять Украину в НАТО", - отметил Макрон.

Кроме того, президент Франции также назвал четыре основных элемента гарантий безопасности для Украины.

Среди них:

  • немедленная поддержка Украины;
  • создание формата украинской армии;
  • возможность развертывания войск на основе добровольной коалиции;
  • усиление европейской обороны.

Ввод миротворцев в Украину - последние новости по теме

Ранее Эммануэль Макрон раскрыл сценарий ввода миротворцев в Украину. Проект гарантий безопасности для Украины предусматривает размещение миротворцев.

Напомним, французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Как сообщал Главред, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.

Другие новости:

Что предусматривает инициатива Макрона по миротворческой миссии в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал идею развернуть европейские войска для обеспечения соблюдения режима прекращения огня и обеспечения безопасности в случае достижения мирного соглашения между Украиной и Россией.

Это предложение обсуждается на уровне Европейского Союза и предусматривает участие стран-членов в формировании миротворческого контингента.

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