ГУР провели успешную операцию в Крыму: какие важные военные объекты РФ поражены

Разведка показала кадры, как украинский дрон обманул российскую ПВО в Крыму.

https://glavred.info/war/gur-proveli-uspeshnuyu-operaciyu-v-krymu-kakie-vazhnye-voennye-obekty-rf-porazheny-10649114.html Ссылка скопирована

Дрон Prymar уклонился от "Панциря" в Крыму / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, google.com/maps

Главред:

Дрон спецподразделения "Ргумагу" избежал ракетного удара в Крыму

Разведка Украины показала видео атаки дронов на Крым

Несколько дней на Крым осуществлялись атаки беспилотными системами Главного управления разведки Минобороны Украины. Удары наносились по российским радиолокационным станциям, комплексам противовоздушной обороны, морским судам и даже вертолету. Кадрами спецоперации во временно оккупированном Крыму поделились в ГУР и обнародовали соответствующее видео.

В разведке продемонстрировали видео, как дрон спецподразделения Ргумагу Главного управления разведки Министерства обороны Украины избежал ракетного удара из российского комплекса "Панцирь-С1" во время спецоперации во временно оккупированном Крыму.

видео дня

"Дрон воинов спецподразделения ГУР МО Украины Ргумагу, которые принимали участие в недавней операции на территории временно оккупированного Крыма, зафиксировал эпический кадр избежания ракетного удара из российского комплекса "Панцирь-С1", - говорится в сообщении.

Удар дронов Prymar по целям РФ в Крыму / фото: тг-канал Главред

Атаки на Крым - что известно

Как писал Главред, недавно бойцы ГУР атаковали десятки вражеских целей в Крыму. Под удар попал вертолет, корабль Федор Урюпин, а также более десяти РЛС.

Вечером, 6 марта, жители Крыма также пожаловались на взрывы из-за массированной атаки БПЛА и ракет. Громко было в Севастополе (в частности, на северной стороне, возле аэродромов Бельбек и Кача, также в районе Камышовой бухты и мыса Фиолент); в поселке Заозерное под Евпаторией; в Саках и Новофедоровке, где также есть вражеская авиабаза.

В то же время в Forbes раскрыли успех ударов украинцев. Аналитики подтвердили эффективность украинской стратегии заблаговременного предотвращения ударов, которая базируется на принципе "легче предотвратить, чем отразить".

Больше новостей о взрывах у врага:

Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред