ВСУ "испепеляют" российские авиабазы: в Forbes раскрыли успех ударов

В России, по данным аналитиков, не хватает средств ПВО.

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​ Украина пытается остановить российские бомбардировки / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

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Дроны PD-1 пролетают над базами ВВС РФ без помех

Украина бьет наперед, а Россия отвечает слишком поздно

Третья за десять недель атака беспилотников на российский аэродром Энгельс подтверждает эффективность украинской стратегии заблаговременного предотвращения ударов, которая базируется на принципе "легче предотвратить, чем отразить", отмечает аналитик Forbes Дэвид Акс.

По его словам, похожий подход использовали США в Ираке и Афганистане, опережая угрозы и нейтрализуя источники опасности еще до осуществления атак.

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"Они стремились оказаться 'левее' атаки по временной шкале слева направо. Пытаясь перехватить российские бомбы, ракеты и беспилотники в моменты перед тем, как они ударят - отчасти из-за нехватки лучших американских и европейских ракет ПВО - украинцы также целятся 'левее'", - отмечает Акс.

​ Какими ракетами и откуда РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Ключевым фактором, позволяющим Украине осуществлять такие удары, является неспособность российской ПВО эффективно реагировать на угрозу со стороны небольших беспилотников.

"Дрон UkrSpecSystems PD-1, был замечен низко летящим над Саратовом непосредственно перед или после взрыва Энгельса. PD-1 мог доставить небольшую взрывную полезную нагрузку в рамках удара. Или он мог вести наблюдение в интересах экипажей ударных беспилотников. В любом случае, он беспрепятственно пролетел над одной из важнейших баз российских ВВС", - отмечает он.

Акс также обращает внимание на недостаток средств ПВО как у России, так и у Украины, что объясняет, почему РФ продолжает бомбардировки украинских городов, а украинские дроны - наносить удары по военным объектам РФ.

"Украина имеет всего шесть ЗРК Patriot и две батареи SAMP/T, и не может с их помощью защитить все свои населенные пункты. Поэтому у нее нет выбора, кроме как нацеливаться на топливо и боеприпасы российских бомбардировщиков, отмечает Акс, подчеркивая, что "налеты на авиабазы успешны лишь настолько, насколько безуспешной является собственная российская ПВО", - подытожил аналитик.

Удар по Энгельсу 20 марта - что известно о последствиях

Как писал Главред, в ночь на 20 марта в Саратовской области РФ прогремели взрывы. Масштабы были настолько серьезными, что в Энгельсе, по сообщениям очевидцев, даже эвакуировали жителей близлежащих домов с военным аэродромом после атаки БПЛА.

Начальник Энгельсского муниципального района Максим Леонов выступил с заявлением, что удар беспилотниками якобы стал самой массированной атакой за все время, объявлено о проведении эвакуации.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что под атакой оказался целый склад крылатых ракет, КАБов и боеприпасов.

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