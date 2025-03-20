Спутники США "на мушке": Washington Times пишет, что Китай готовится к войне

Более 510 разведывательных спутников КНР оснащены оптическими, многоспектральными, радиолокационными и радиочастотными датчиками.

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Китай расширяет свое военное присутствие в космосе / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко о главном:

За 10 лет китайская космическая активность выросла на 620%

Космическая военная программа КНР вызывает тревогу у США

Китай активно развивает военные возможности в космосе, что в случае конфликта может создать угрозу для американских спутников. Об этом говорится в отчете разведки Космических сил США, который обнародовал Washington Times.

"Совершенствование космического потенциала Китая в сочетании с его арсеналом высокоточного оружия большой дальности, который растет, позволяет НОАК (Народно-освободительной армии Китая - ред) наносить точечные удары по силам США и их союзников", - отметили в отчете. видео дня

Согласно документу, с 2015 года китайская космическая активность выросла на 620%. Сейчас КНР располагает 1060 спутниками, что существенно усиливает ее возможности в космосе.

В разведке напоминают, что в декабре 2024 года китайские военные запустили новый спутник дистанционного зондирования:

"Этот спутник может позволить Китаю постоянно следить за силами США и союзников в Тихоокеанском регионе".

В материале подчеркивается, что более 510 разведывательных спутников КНР оснащены оптическими, многоспектральными, радиолокационными и радиочастотными датчиками. Они могут, по данным разведки США, предоставить армии Китая возможность использовать высокоточные противокорабельные баллистические ракеты для атак на американские авианосцы.

Кроме того, в распоряжении китайских военных есть по меньшей мере 10 спутников, способных проводить шпионские операции на орбите, что усиливает возможности Китая в ведении космической войны.

"Разведка предполагает, что НОАК, вероятно, рассматривает контркосмические операции как средство сдерживания и противодействия военному вмешательству США в региональный конфликт", - добавили в разведке.

Конфронтация США и Китая - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, Китай строит специальные баржи для высадки десанта на Тайвань. Строительство свидетельствует о потенциальной готовности Пекина к военным операциям, говорится в сообщении Naval News.

Ранее на на Западе выдвигали мнение, что Китай в шаге от готовности напасть на Тайвань. В таком случае Тайбэю нужно усилить ПВО и береговую артиллерию, ведь Китай почти завершил мероприятия, направленные на подготовку своих военных сил для нападения на Тайвань.

Также недавно Китай налетел на Трампа с обвинениями. США не должны отвечать на добро злом или даже накладывать произвольные пошлины на китайские продукты, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

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Что известно о ресурсе Washington Times? The Washington Times - американская ежедневная газета, расположенная в Вашингтоне, округ Колумбия. Одна из самых известных консервативных газет, издаваемых в США. Редакция размещена в Вашингтоне. В газете рассматриваются общепринятые темы с особым акцентом на американскую политику. Ее лозунг - "Американская газета", пишет Википедия. Издание принадлежит News World Communications, медиа-конгломерату, связанному с Церковью объединения. Газета была основана как альтернатива либеральной Washington Post и имела значительное влияние на политику США, особенно в период администрации Рейгана. Хотя газета имеет меньший тираж, чем Washington Post, она играет важную роль в консервативном медиа-пространстве, часто цитируется в других консервативных изданиях и политических кругах.

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