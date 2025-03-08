"Россию ждут тяжелые, напряженные отношения": чем Путин серьезно разозлил Китай

Пекин, по словам представителя ОП, выводы определенные уже сделал.

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По мнению советника главы ОП, РФ ждет затруднение с Китаем / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что сказал Подоляк:

РФ хочет попробовать быстро "слиться" под Соединенные Штаты

Путин пообещал китайцам ценное сотрудничество и ресурсы

Москва с Вашингтоном послали четкие сигналы о готовности к совместным бизнес-проектам, что не может не обижать Пекин. Именно по этой причине, как отметил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк, впереди у России - напряженные и непростые отношения с Китаем.

"Что касается Китая, я думаю, что Россию ждут тяжелые, напряженные отношения. РФ хочет попытаться быстро "слиться", в экономическом смысле, под Соединенные Штаты, отказаться от ресурсов, глиноземов, алюминия, от нефтяных промыслов и отдать Соединенным Штатам, что россияне уже предлагали, насколько я понимаю, посреднические миссии в продаже газа, не только сжиженного, но и трубопроводного, отдать возможность разрабатывать месторождения в той же Арктике. Но все это было обещано китайцам", - отметил спикер в эфире телеканала FREEДОМ. видео дня

Согласно данным Подоляка, еще раньше Россия и Китай подписали большое соглашение о стратегическом или даже политико-экономическом стратегическом партнерстве.

"Поэтому, конечно, это обидно для Китая. Пекин медленно просто все это делает, но, я думаю, выводы он определенные уже сделал", - отметил спикер.

Более того, по словам Подоляка, спецпредставитель Китая по европейским делам Лу Шей недавно выступил с важным заявлением. Он утверждает, что переговоры о прекращении войны только в конфигурации США - Россия происходить не могут.

"Там, безусловно, должна быть Украина, должна быть Европа, ведь это территория Европы. И субъектность этих территорий безусловна. Поэтому, думаю, что Россию ждут очень тяжелые, напряженные отношения с Китаем", - резюмировал спикер.

Отношения России и Китая - что известно

Главред со ссылкой на Bloomberg сообщал, что ставка Пекина и Путина не принесла плодов. Эксперты объяснили, к кому теперь "переметнулся" Китай.

The Washington Post также объясняло, почему Китай не доволен РФ. По данным издания, Трамп хочет сделать Россию союзником в конфронтации с Китаем.

А вот историк Александр Палий объяснил, как Си Цзиньпин будет реагировать на союз Трампа с Путиным. По мнению эксперта, через полгода может начаться серьезная внутренняя турбулентность внутри США.

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Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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