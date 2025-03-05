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Су-35 России "атаковал" воздушное судно Франции: Париж сделал жесткое заявление

Даяна Швец
5 марта 2025, 08:22
609
Франция подчеркнула, что такие действия России демонстрируют попытку ограничить свободу воздушного движения.
макрон, путин, су-35
Российские самолеты снова провоцируют НАТО / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: kremlin.ru, фото: скрин с Х https://x.com/SebLecornu,

Главное:

  • Российский Су-35 совершил опасные пролеты над Средиземным морем
  • Франция обвиняет РФ в нарушении международных норм в небе

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил об агрессивных и непрофессиональных действиях российского истребителя Су-35 против беспилотника Reaper, который выполнял разведку в международном воздушном пространстве над восточным Средиземноморьем. Об этом он сообщил в микроблоге X.

По его словам, в воскресенье пилот российского самолета трижды совершил опасное сближение, что могло привести к потере управления беспилотником.

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"Три последовательных близких пролета могли привести к потере контроля над беспилотником. Это демонстрирует желание ограничить свободное воздушное движение в совместном воздушном пространстве", написал он.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай подобного поведения со стороны российских ВВС. Страны НАТО неоднократно сообщали об агрессивных перехватах их самолетов.

Например, в марте 2023 года два Су-27 совершили рискованный перехват американского дрона MQ-9 над Черным морем. Один из истребителей задел его винт, что привело к падению аппарата. Перед этим российские пилоты сбрасывали топливо перед MQ-9 и выполняли опасные маневры.

Инцидент в Черном море с российским Су-27 и американским дроном - детали

Как сообщал Главред, 14 марта 2023 года произошел инцидент в небе над Черным морем: российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 Reaper. В результате столкновения дрон, выполнявший обычный разведывательный полет, был сбит.

Согласно информации The New York Times, полученной от источника в Пентагоне, беспилотник вылетел с военной базы в Румынии. Он выполнял плановое задание, которое обычно длится около 9-10 часов. Важно отметить, что дрон не был вооружен, хотя технически мог нести ракеты.

Во время полета дрон вел наблюдение за территорией примерно в 120 километрах к северо-западу от Крыма. Он был оснащен передовой аппаратурой, позволявшей ему вести наблюдение, не нарушая воздушное пространство полуострова.

Инцидент произошел на высоте около 7,6 километров. Российские истребители Су-27, которые перехватили дрон, совершали опасные маневры, в частности сливали топливо на беспилотник, вероятно, пытаясь повредить его оборудование.

После инцидента российский посол в США заявил, что Россия не стремится к конфронтации, но призвал американскую авиацию держаться подальше от российских границ.

В свою очередь, представитель Госдепа США заявил, что российские самолеты сбили американский дрон в международном воздушном пространстве, но подчеркнул, что США продолжат использовать беспилотники в этом районе.

Больше международных новостей:

Кто такой Себастьян Лекорню?

Себастьен Лекорню - французский политик, занимающий должность министра вооруженных сил Франции с 2022 года.

Начал в партии "Республиканцы" (правоцентристы), с 2017 года присоединился к движению Эмманюэля Макрона "Вперед, Республика!" (ныне "Ренессанс").

Занимал должности министра по делам заморских территорий (2020-2022) и министра экологического перехода (2018-2020).

С мая 2022 года - министр вооруженных сил во втором правительстве Элизабет Борн.

Был мэром города Вернон (Нормандия) в 2014-2017 годах, советником департамента Эр.

Ключевые направления деятельности:

  • Реформирование армии, включая модернизацию ядерного потенциала Франции.
  • Участие в координации военной поддержки Украины после российского вторжения (2022).
  • Сотрудничество с НАТО и развитие европейской оборонной стратегии.

Лекорню считается одним из самых молодых министров во французском правительстве, известным своей прагматичной позицией и лояльностью политике Макрона.

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