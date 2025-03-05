Су-35 России "атаковал" воздушное судно Франции: Париж сделал жесткое заявление

Главное:
- Российский Су-35 совершил опасные пролеты над Средиземным морем
- Франция обвиняет РФ в нарушении международных норм в небе
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил об агрессивных и непрофессиональных действиях российского истребителя Су-35 против беспилотника Reaper, который выполнял разведку в международном воздушном пространстве над восточным Средиземноморьем. Об этом он сообщил в микроблоге X.
По его словам, в воскресенье пилот российского самолета трижды совершил опасное сближение, что могло привести к потере управления беспилотником.
"Три последовательных близких пролета могли привести к потере контроля над беспилотником. Это демонстрирует желание ограничить свободное воздушное движение в совместном воздушном пространстве", написал он.
Dimanche, un avion de chasse SU-35 russe a adopté un comportement dangereux à l'égard d'un drone Reaper français, en mission de surveillance dans l'espace aérien international au dessus de la Méditerranée orientale.- Sébastien Lecornu (@SebLecornu) March 4, 2025
Trois passages successifs à grande proximité, qui auraient pu... pic.twitter.com/sAmMBNNjyU
Стоит отметить, что это далеко не первый случай подобного поведения со стороны российских ВВС. Страны НАТО неоднократно сообщали об агрессивных перехватах их самолетов.
Например, в марте 2023 года два Су-27 совершили рискованный перехват американского дрона MQ-9 над Черным морем. Один из истребителей задел его винт, что привело к падению аппарата. Перед этим российские пилоты сбрасывали топливо перед MQ-9 и выполняли опасные маневры.
Инцидент в Черном море с российским Су-27 и американским дроном - детали
Как сообщал Главред, 14 марта 2023 года произошел инцидент в небе над Черным морем: российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 Reaper. В результате столкновения дрон, выполнявший обычный разведывательный полет, был сбит.
Согласно информации The New York Times, полученной от источника в Пентагоне, беспилотник вылетел с военной базы в Румынии. Он выполнял плановое задание, которое обычно длится около 9-10 часов. Важно отметить, что дрон не был вооружен, хотя технически мог нести ракеты.
Во время полета дрон вел наблюдение за территорией примерно в 120 километрах к северо-западу от Крыма. Он был оснащен передовой аппаратурой, позволявшей ему вести наблюдение, не нарушая воздушное пространство полуострова.
Инцидент произошел на высоте около 7,6 километров. Российские истребители Су-27, которые перехватили дрон, совершали опасные маневры, в частности сливали топливо на беспилотник, вероятно, пытаясь повредить его оборудование.
После инцидента российский посол в США заявил, что Россия не стремится к конфронтации, но призвал американскую авиацию держаться подальше от российских границ.
В свою очередь, представитель Госдепа США заявил, что российские самолеты сбили американский дрон в международном воздушном пространстве, но подчеркнул, что США продолжат использовать беспилотники в этом районе.
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Кто такой Себастьян Лекорню?
Себастьен Лекорню - французский политик, занимающий должность министра вооруженных сил Франции с 2022 года.
Начал в партии "Республиканцы" (правоцентристы), с 2017 года присоединился к движению Эмманюэля Макрона "Вперед, Республика!" (ныне "Ренессанс").
Занимал должности министра по делам заморских территорий (2020-2022) и министра экологического перехода (2018-2020).
С мая 2022 года - министр вооруженных сил во втором правительстве Элизабет Борн.
Был мэром города Вернон (Нормандия) в 2014-2017 годах, советником департамента Эр.
Ключевые направления деятельности:
- Реформирование армии, включая модернизацию ядерного потенциала Франции.
- Участие в координации военной поддержки Украины после российского вторжения (2022).
- Сотрудничество с НАТО и развитие европейской оборонной стратегии.
Лекорню считается одним из самых молодых министров во французском правительстве, известным своей прагматичной позицией и лояльностью политике Макрона.
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