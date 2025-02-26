'Сорвались с крючка': The Washington Post объяснило, почему Китай не доволен РФ

О чем речь:
- Китай обеспокоен потеплением между Трампом и Путиным
- Трамп хочет сделать Россию союзником в конфронтации с Китаем
Китай, вероятно, обеспокоен тем, что новая администрация США стремится улучшить отношения с Россией. Об этом сообщает The Washington Post.
Быстрое потепление в отношениях между Вашингтоном и Москвой заставило экспертов предположить, что Дональд Трамп пытается провести так называемый "реверс Никсона". В 1970-х годах президент США Ричард Никсон сумел привлечь Китай на свою сторону в противостоянии с СССР. Теперь Трамп, вероятно, хочет повторить этот ход, сделав Россию союзником в конфронтации с Пекином.
В Китае открыто демонстрируют, что такие попытки обречены на провал.
"Китай и Россия создали более всеобъемлющее партнерство, которое охватывает все от безопасности до экономического развития. Это уже не те страны, что были когда-то. Как сказал один греческий философ: "Никто никогда не входит в одну реку дважды", - заявил эксперт по европейским исследованиям Пекинского университета иностранных исследований Цуй Хунцзянь.
На этой неделе официальное издание Компартии Китая Global Times опубликовало статью, в которой отрицало, что Пекин "нервничает" из-за сближения США и РФ.
В то же время в понедельник состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, во время которого китайский лидер заверил, что ни одна "третья сторона" не сможет повлиять на двустороннее партнерство между Москвой и Пекином.
Однако подобные заявления могут быть скорее демонстрацией уверенности, чем отражением реальной ситуации, пишет издание.
Китай может быть не заинтересован в скором завершении войны в Украине, поскольку продолжение противостояния с США делает партнерство с Россией еще более важным для Пекина.
"Настоящее беспокойство заключается в том, что если в Украине будет мир, то ресурсы, которые США и, возможно, европейцы ранее выделили на поддержку Украины, затем будут переориентированы на Азию", - сказал политолог из Национального университета Сингапура Джа Ян Чонг.
По данным издания, Пекин готовится к длительной конкуренции, возможно даже конфронтации, с Соединенными Штатами.
"Когда американо-китайские отношения находятся в напряженном состоянии, на самом деле хорошо иметь Россию в углу", - сказал Филипп Иванов, китайско-российский эксперт и основатель консалтинговой компании Geopolitical Risk and Strategy Practice.
Отношения между Китаем и РФ - что известно
Издание Главред, ссылаясь на Reuters, сообщило, что Китай ограничивает сотрудничество с Россией. В ноябре объем двустороннего товарооборота между Москвой и Пекином уменьшился на 5%.
Позже Reuters добавило, что как Китай, так и Индия постепенно отказываются от российской нефти. Это связано с тем, что санкции США заставляют азиатские страны искать альтернативных поставщиков энергоресурсов.
А вот Bloomberg на фоне трудностей с поставками российской нефти из-за санкционного давления со стороны США объяснил, к кому теперь "переметнулся" Китай.
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Что такое The Washington Post?
The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.
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