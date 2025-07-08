В США мошенник общался с топ-чиновниками, прикидываясь госсекретарем Рубио - WP

Мошенник использовал ИИ, чтобы "клонировать" голос Рубио и обмануть топ-чиновников США.

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Мошенник "клонировал" голос Рубио и обманул топ-чиновников США / Колаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео

Кратко:

Мошенник выдавал себя за госсекретаря США Марко Рубио

Он обманом установил контакт по меньшей мере с пятью чиновниками США

Власти США пока не установили личность злоумышленника

Неизвестный мошенник использовал технологии искусственного интеллекта (ИИ), чтобы выдать себя за государственного секретаря США Марко Рубио. Он обманом установил контакт по меньшей мере с пятью высокопоставленными чиновниками. Об этом сообщило The Washington Post.

По данным издания, самозванец имитировал голос и стиль переписки Рубио, чтобы общаться с несколькими министрами иностранных дел, губернатором одного из американских штатов и членом Конгресса.

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Злоумышленник создал аккаунт в мессенджере Signal с именем, очень похожим на официальное служебное имя Рубио, и от его имени посылал сообщения влиятельным чиновникам. Для этого он использовал современные инструменты искусственного интеллекта, которые позволяют очень точно воспроизводить человеческую речь и интонации.

Американские власти пока не установили личность злоумышленника, но предполагают, что цель такого обмана - манипулировать чиновниками для получения доступа к конфиденциальной информации или финансовым счетам. Подобная активность началась с середины июня.

Чиновники, которых коснулся инцидент, отказываются разглашать детали содержания сообщений и имена других привлеченных дипломатов и чиновников. Государственный департамент США подтвердил, что расследует этот случай и заверил, что будет принимать меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

"Самозванец, который выдавал себя за Марко Рубио, использует искусственный интеллект, чтобы звонить высокопоставленным чиновникам. Это новый мир, в котором мы живем, и нам лучше понять, как защититься от этого, потому что это имеет последствия для нашей демократии и всего мира", - написал Дэвид Аксельрод, который занимал должность старшего советника экс-президента США Барака Обамы.

Заявления Марко Рубио - новости по теме

Напомним, ранее госсекретарь Марко Рубио говорил, что прямой разговор между Трампом и Путиным может развязать тупик в переговорах по войне в Украине. Российская сторона также готова к встрече, однако она требует тщательной подготовки.

Также Рубио заявил, что США не могут решать все мировые проблемы и должны сосредоточиться на национальных интересах. Он критиковал предыдущую администрацию Байдена за замораживание переговоров с Россией и отказался прямо называть Путина военным преступником.

Как сообщал Главред, 2 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио. Главной темой стала война в Украине.

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Об источнике: The Washington Post The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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