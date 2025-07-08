В США мошенник общался с топ-чиновниками, прикидываясь госсекретарем Рубио - WP

Кратко:
- Мошенник выдавал себя за госсекретаря США Марко Рубио
- Он обманом установил контакт по меньшей мере с пятью чиновниками США
- Власти США пока не установили личность злоумышленника
Неизвестный мошенник использовал технологии искусственного интеллекта (ИИ), чтобы выдать себя за государственного секретаря США Марко Рубио. Он обманом установил контакт по меньшей мере с пятью высокопоставленными чиновниками. Об этом сообщило The Washington Post.
По данным издания, самозванец имитировал голос и стиль переписки Рубио, чтобы общаться с несколькими министрами иностранных дел, губернатором одного из американских штатов и членом Конгресса.
Злоумышленник создал аккаунт в мессенджере Signal с именем, очень похожим на официальное служебное имя Рубио, и от его имени посылал сообщения влиятельным чиновникам. Для этого он использовал современные инструменты искусственного интеллекта, которые позволяют очень точно воспроизводить человеческую речь и интонации.
Американские власти пока не установили личность злоумышленника, но предполагают, что цель такого обмана - манипулировать чиновниками для получения доступа к конфиденциальной информации или финансовым счетам. Подобная активность началась с середины июня.
Чиновники, которых коснулся инцидент, отказываются разглашать детали содержания сообщений и имена других привлеченных дипломатов и чиновников. Государственный департамент США подтвердил, что расследует этот случай и заверил, что будет принимать меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
"Самозванец, который выдавал себя за Марко Рубио, использует искусственный интеллект, чтобы звонить высокопоставленным чиновникам. Это новый мир, в котором мы живем, и нам лучше понять, как защититься от этого, потому что это имеет последствия для нашей демократии и всего мира", - написал Дэвид Аксельрод, который занимал должность старшего советника экс-президента США Барака Обамы.
Заявления Марко Рубио - новости по теме
Напомним, ранее госсекретарь Марко Рубио говорил, что прямой разговор между Трампом и Путиным может развязать тупик в переговорах по войне в Украине. Российская сторона также готова к встрече, однако она требует тщательной подготовки.
Также Рубио заявил, что США не могут решать все мировые проблемы и должны сосредоточиться на национальных интересах. Он критиковал предыдущую администрацию Байдена за замораживание переговоров с Россией и отказался прямо называть Путина военным преступником.
Как сообщал Главред, 2 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио. Главной темой стала война в Украине.
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Об источнике: The Washington Post
The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.
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