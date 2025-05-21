В мире много ужасного, США больше не могут решать все проблемы – Рубио

По словам Рубио, предыдущая администрация США во главе с Джо Байденом "вела себя безответственно, заморозив переговоры с РФ на три года".

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Рубио отказался называть Путина военным преступником / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Что сказал Марко Рубио:

США надо вести переговоры с РФ для предотвращения конфликтов

Рубио отказался называть Путина военным преступником

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США больше не могут "решать все мировые проблемы". Об этом сообщает Clash Report.

"Есть много в мире достойных внимания поводов. Многое происходит ужасного. США не смогут решить все проблемы. Нужно сохранять приоритет на национальных интересах", - сказал он на бюджетных слушаниях в профильном комитете палаты представителей. видео дня

По его словам, предыдущая администрация США во главе с Джо Байденом "вела себя безответственно, заморозив переговоры с РФ на три года".

"США надо вести переговоры с РФ для предотвращения просчетов и конфликтов, но дружественные отношения наладятся, если изменятся условия", - отметил Рубио.

При этом, Рубио в споре с конгрессменом Биллом Китингом отказался напрямую называть президента РФ Владимира Путина военным преступником.

"Что ж, я думаю, вы можете посмотреть на случаи, которые там случались, и, конечно, охарактеризовать их как военные преступления, но наше намерение - это положить конец этой войне... Мы не положим конец войне, не поговорив с Путиным. Это человек, с которым мы ведем переговоры", - сказал он.

Также госсекретарь заявил, что статус "Талибана" в США как террористической организации сейчас пересматривается на фоне освобождения задержанных американцев.

Смотрите видео о том, как Рубио не смог ответить на вопрос, является ли Путин военным преступником:

Заявления Трампа о войне - что известно

Напомним, как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп после разговора с лидером РФ Владимиром Путиным сказал, что США не будут участвовать в мирных переговорах и не будут вводить санкции против РФ.

Трамп также рассказал, что новых санкций против России не будет, поскольку "есть шанс" на прогресс в урегулировании развязанной Путиным войны против Украины.

Кроме того, президент США заявил, что Украина готова к прекращению огня. Однако нужно время, что оценить усилия в этом направлении.

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Кто такой Марко Рубио Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе. Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.

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