Военная помощь Украине: в США вышли с неожиданным заявлением

Рубио подчеркнул, что Америка не прекратила поставки оружия Украине.

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Рубио прокомментировал поставки помощи Украине / Коллаж: Главред, фото defense.gov, скриншот из видео

Ключевые тезисы Рубио:

США продолжают оказывать военную помощь Украине

Америка ищет для Киева дополнительные батереи Patriot

Соединенные Штаты Америки не прекратили поставки оружия Украине. Вся помощь, ранее одобренная Конгрессом для Украины, продолжает поступать. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время выступления в Госдепартаменте.

На вопрос, готова ли администрация президента США Дональда Трампа принять дополнительный законопроект о военной помощи Украине, он ответил, что это не ему решать.

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Рубио также отметил, что Штаты сотрудничают с партнерами по НАТО, чтобы обеспечить Украину дополнительными батареями Patriot. По его словам, сама Америка не имеет свободных комплексов для передачи Украине.

"Мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками по НАТО. Некоторые из них имеют батареи ракет Patriot, которые они могли бы передать украинцам - например, для защиты воздушного пространства над Киевом и другими стратегическими районами. Мы активно поощряем партнеров в этом направлении и координируем с ними поставки таких систем", - сказал Рубио.

В то же время госсекретарь заявил, что пока никакая из стран не хочет отказываться от своих Patriot, а тех, что производят США - недостаточно.

Сколько помощи США передали Украине / Инфографика Главред

Военная помощь Украине - новости по теме

Как писал Главред, Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли: ракеты для систем противовоздушной обороны IRIS-T, 66 бронированных транспортных средств с защитой от минной засады (MRAP), 4 машины кинетической защиты и 3 колесные гаубицы Zuzana-2.

В издании The New York Times сообщалось, что Украина уже этим летом получит систему противовоздушной обороны Patriot из Израиля. Еще одну систему может предоставить Германия или Греция.

Франция также объявила о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. Его сумма - 2 миллиарда евро.

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Кто такой Марко Рубио Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы. Недавно Рубио повторил позицию Трампа относительно войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.

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