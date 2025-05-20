Лидеры ЕС шокированы: СМИ выяснили, что сказал Трамп после разговора с Путиным

Путин готовит собственный "мирный меморандум" и по требованию Трампа должен предоставить "что-то, с чем люди могут согласиться".

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Трамп ошеломил Зеленского и лидеров ЕС / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео в YouTube, facebook.com/WhiteHouse

Главное:

США не будут вводить новые санкции против РФ, что шокировало лидеров ЕС

Кремль готовит документ с предложениями по прекращению войны

Трамп настаивает на переговорах Киева и Москвы без участия других стран, что не устраивает ЕС

Президент США Дональд Трамп после разговора с лидером РФ Владимиром Путиным ошеломил президента Владимира Зеленского и пятерых европейских лидеров. США не будут участвовать в мирных переговорах и не будут вводить санкции против РФ. Об этом пишет Axios, ссылаясь на осведомленные источники.

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры Германии, Франции, Италии, Финляндии и Еврокомиссии ожидали или согласия РФ на прекращение огня, или санкций за ее отказ после разговора Трампа с Путиным. Вместо этого Трамп заявил, что Путин "готов к переговорам", но США участвовать в них не будут. Он также назвал санкции против России "плохой идеей", поскольку, по его мнению, "Путин хочет заключить сделку".

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"Трамп создал впечатление, что он приближается к полному отходу от этого вопроса (новых санкций - Главред). Некоторые лидеры, участвовавшие в разговоре, выглядели "удивленными" или "шокированными", - отметили в издании со ссылкой на источник, знакомый с этим разговором.

Президент Украины напомнил Трампу, что Россия уже соглашалась на переговоры - в частности, в Стамбуле, но безрезультатно. Лидеры ЕС также напомнили Трампу, что именно он предложил начать переговоры с 30-дневного прекращения огня.

"Мирный меморандум" от Кремля

В ответ на вопрос лидеров Трамп сообщил, что Путин якобы представит "мирный меморандум" со своими условиями о прекращении огня и завершении войны. Он также призвал российского лидера предоставить "что-то, с чем люди могут согласиться", а не требование, которое сразу отклонят.

"Лидеры, участвовавшие в телефонном разговоре, были удивлены тем, что Трамп оказался относительно доволен тем, что услышал от Путина, и представил это как новое развитие событий, хотя российский лидер, похоже, совсем не изменил своей позиции", - говорится в материале.

Европа хочет быть судьей в переговорах

При этом Трамп настаивает на прямом диалоге между Киевом и Москвой, без посредников - позицию, которую не разделяют европейские лидеры. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что США и европейские страны должны быть привлечены к переговорам в качестве "судей" процесса.

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил провести широкую встречу всех сторон. Трамп в ответ предложил Ватикан как нейтральное место для переговоров.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Разговор Трампа с Путиным - новости по теме

Как сообщал Главред, 19 мая президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Путин назвал свой телефонный разговор с Трампом "содержательным и полезным". По его словам, Россия готова работать над меморандумом с Украиной относительно будущего мирного договора.

Также после переговоров Трамп заявил, что пока не будет усиливать санкции против России из-за войны в Украине, потому что видит шанс на дипломатический прогресс. В то же время амерканский лидер не исключил их введения в будущем.

Президент Зеленский подтвердил два разговора с Дональдом Трампом - до и после его звонка Путину. Ко второму разговору присоединились лидеры ЕС, в частности Макрон, Мелони, фон дер Ляйен, Мерц и Стубб. Зеленский подчеркнул, что Украина не выведет войска с собственных территорий и не примет никаких ультиматумов.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным не изменил ситуацию на фронте. По его словам, РФ по-прежнему не заинтересована в прекращении огня и стремится к войне. Украина настаивает на немедленном и безусловном прекращении боевых действий, а Европа поддерживает этот подход.

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Что такое Axios? Axios - американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей - короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

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