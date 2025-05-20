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"Лидеры ошеломлены": в FT узнали о реакции ЕС на детали разговора Трампа с Путиным

Анна Ярославская
20 мая 2025, 08:27
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Европа опасается, что Трамп заключит сделку с Путиным вопреки интересам Украины.
Путин, Трамп
Лидеры ЕС опасаются, что Трамп заключит сделку с Путиным вопреки интересам Украины / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот

Кратко:

  • Трамп пересказал суть разговора с Путиным ряду европейских лидеров
  • Президент США "не готов оказывать большее давление" на главу РФ
  • Трамп может заключить невыгодную для Украины сделку с Путиным

Лидеры европейских столиц опасаются, что президент США Дональд Трамп может заключить сделку с главой Кремля Владимиром Путиным, которая удовлетворит максималистские требования россиян и будет противоречить интересам Украины.

Как пишет The Financial Times, 19 мая глава Белого дома провел телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

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"Сразу после разговора с Путиным он пересказал разговор Зеленскому, а также лидерам Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и Европейской комиссии", - напоминают журналисты.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что все участники телефонного разговора "подтвердили свою готовность активно поддерживать Украину на ее пути к прекращению огня".

"Но два человека, проинформированных о телефонном разговоре с европейскими лидерами, заявили, что Трамп ясно дал понять, что он отстранит США от участия в конфликте и предоставит Украине и России возможность напрямую вести переговоры о прекращении огня. Он также не обещал никаких будущих санкций США против России, если Путин откажется от попыток достичь мира", - пишет издание.

The Financial Times отмечает, что "один человек, знакомый с ходом разговора, сказал, что лидеры были ошеломлены описанием президентом США того, что было согласовано".

"Они добавили, что было ясно, что Трамп "не готов оказывать большее давление" на Путина, чтобы тот всерьез сел за стол переговоров", - говорится в статье.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Самые громкие обещания Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Как писал Главред, 19 мая президент США Трамп провел переговоры по телефону с лидерами Украины и РФ.

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал свой телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным 19 мая как результативный, отметив, что в ходе беседы был достигнут "определённый прогресс". Он также выразил мнение, что Путин якобы заинтересован в мирном решении конфликта с Украиной.

Трамп также заявил, что Украина готова к прекращению огня. Однако нужно время, что оценить усилия в этом направлении. По его словам, понадобится несколько недель.

Позже Трамп заявил, что готов "отойти" от переговоров по прекращению войны России против Украины в том случае, если не будет достигнут прогресс.

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