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Трамп назвал условие выхода из мирных переговоров по войне в Украине

Анна Ярославская
20 мая 2025, 07:24
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В мирных переговорах задействованы "очень большие эго", заявил президент США.
Путин, Трамп
Трамп заявил, что готов "отступить" в переговорах между Украиной и РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, сайт Кремля

Главное:

  • Трамп надеется на позитивное развитие переговоров
  • Если прогресса не будет, США выйдут из мирного процесса

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов "отойти" от переговоров по прекращению войны России против Украины в том случае, если не будет достигнут прогресс.

Как передает CNN, Трамп рассказал, что во время двухчасового телефонного разговора спросил у хозяина Кремля Владимира Путина, когда тот "прекратит это кровопролитие" в Украине.

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"Это кровавая баня, и я верю, что он хочет ее прекратить", - сказал глава Белого дома.

Президент добавил, что в мирном процессе задействованы "очень большие эго". Если он сочтет, что не может помочь, то "отступит" от переговоров.

"Говорю вам, задействованы большие эго, но я думаю, что что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, и им придется продолжать", - заявил Трамп.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Также он рассказал, что разговаривал с Путиным о личной встрече.

"Конечно, я так и сделал. Я разговаривал с ним об этом", – отметил президент США.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп охарактеризовал свой телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным 19 мая как результативный, отметив, что в ходе беседы был достигнут "определённый прогресс". Он также выразил мнение, что Путин якобы заинтересован в мирном решении конфликта с Украиной.

Трамп также заявил, что Украина готова к прекращению огня. Однако нужно время, что оценить усилия в этом направлении. По его словам, понадобится несколько недель.

Президент Зеленский сделал громкое заявление после переговоров с Трампом. По его словам, Украина не согласится на ультиматумы России, которые предусматривают отвод войск с ее территорий.

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