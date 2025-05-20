Трамп назвал условие выхода из мирных переговоров по войне в Украине

В мирных переговорах задействованы "очень большие эго", заявил президент США.

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Трамп заявил, что готов "отступить" в переговорах между Украиной и РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, сайт Кремля

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Трамп надеется на позитивное развитие переговоров

Если прогресса не будет, США выйдут из мирного процесса

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов "отойти" от переговоров по прекращению войны России против Украины в том случае, если не будет достигнут прогресс.

Как передает CNN, Трамп рассказал, что во время двухчасового телефонного разговора спросил у хозяина Кремля Владимира Путина, когда тот "прекратит это кровопролитие" в Украине.

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"Это кровавая баня, и я верю, что он хочет ее прекратить", - сказал глава Белого дома.

Президент добавил, что в мирном процессе задействованы "очень большие эго". Если он сочтет, что не может помочь, то "отступит" от переговоров.

"Говорю вам, задействованы большие эго, но я думаю, что что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, и им придется продолжать", - заявил Трамп.

Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Также он рассказал, что разговаривал с Путиным о личной встрече.

"Конечно, я так и сделал. Я разговаривал с ним об этом", – отметил президент США.

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Как писал Главред, президент США Дональд Трамп охарактеризовал свой телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным 19 мая как результативный, отметив, что в ходе беседы был достигнут "определённый прогресс". Он также выразил мнение, что Путин якобы заинтересован в мирном решении конфликта с Украиной.

Трамп также заявил, что Украина готова к прекращению огня. Однако нужно время, что оценить усилия в этом направлении. По его словам, понадобится несколько недель.

Президент Зеленский сделал громкое заявление после переговоров с Трампом. По его словам, Украина не согласится на ультиматумы России, которые предусматривают отвод войск с ее территорий.

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