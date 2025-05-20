Трамп назвал условие выхода из мирных переговоров по войне в Украине

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- Трамп надеется на позитивное развитие переговоров
- Если прогресса не будет, США выйдут из мирного процесса
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов "отойти" от переговоров по прекращению войны России против Украины в том случае, если не будет достигнут прогресс.
Как передает CNN, Трамп рассказал, что во время двухчасового телефонного разговора спросил у хозяина Кремля Владимира Путина, когда тот "прекратит это кровопролитие" в Украине.
"Это кровавая баня, и я верю, что он хочет ее прекратить", - сказал глава Белого дома.
Президент добавил, что в мирном процессе задействованы "очень большие эго". Если он сочтет, что не может помочь, то "отступит" от переговоров.
"Говорю вам, задействованы большие эго, но я думаю, что что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, и им придется продолжать", - заявил Трамп.
Также он рассказал, что разговаривал с Путиным о личной встрече.
"Конечно, я так и сделал. Я разговаривал с ним об этом", – отметил президент США.
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Как писал Главред, президент США Дональд Трамп охарактеризовал свой телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным 19 мая как результативный, отметив, что в ходе беседы был достигнут "определённый прогресс". Он также выразил мнение, что Путин якобы заинтересован в мирном решении конфликта с Украиной.
Трамп также заявил, что Украина готова к прекращению огня. Однако нужно время, что оценить усилия в этом направлении. По его словам, понадобится несколько недель.
Президент Зеленский сделал громкое заявление после переговоров с Трампом. По его словам, Украина не согласится на ультиматумы России, которые предусматривают отвод войск с ее территорий.
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