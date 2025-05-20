"Дьявол кроется в деталях": у Путина оценили сроки заключения мира с Украиной

Сначала планируется обмен проектами документов между Киевом и Москвой. Потом должны начаться сложные переговоры.

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Дмитрий Песков сделал заявление о мирном соглашении с Украиной и его сроках / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Кратко:

В Кремле прокомментировали ход мирных переговоров

Песков отказался назвать сроки заключения мирного соглашения

Сроков заключения мирного соглашении между Россией и Украиной нет. Процесс находится на начальной стадии. Об этом заявил пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас планируется обмен проектами документов между Киевом и Москвой. Каждая сторона будет готовить свои варианты, после чего должны начаться сложные переговоры по согласованию единого текста, передает российское пропагандистское агенство ТАСС.

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"Сроков нет и быть не может. Все хотят это сделать максимально быстро, но, разумеется, весь дьявол в деталях", - сказал Песков.

"Будут формулироваться проекты и с российской, и с украинской стороны. Будет осуществлен обмен этими проектами документов, ну и потом сложные контакты по выработке единого текста", - отметил спикер Кремля.

Переговоры о прекращении огня - последние новости

Как писал Главред, 19 мая президент США Трамп провел переговоры по телефону с лидерами Украины и РФ.

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал свой телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным 19 мая как результативный, отметив, что в ходе беседы был достигнут "определённый прогресс". Он также выразил мнение, что Путин якобы заинтересован в мирном решении конфликта с Украиной.

Трамп также заявил, что Украина готова к прекращению огня. Однако нужно время, что оценить усилия в этом направлении. По его словам, понадобится несколько недель.

Хозяин Кремля Путин назвал разговор с Трампом "содержательным, откровенным и весьма полезным". Путин выразил благодарность Трампу за участие США в возобновлении прямых переговоров России и Украины. По словам президента РФ, прекращение огня с Украиной возможно после достижения соответствующих договоренностей.

Зеленский сделал громкое заявление после переговоров с Трампом. По его словам, Украина не согласится на ультиматумы России, которые предусматривают отвод войск с ее территорий.

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