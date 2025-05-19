РФ готова работать с Киевом над мирным договором - Путин после разговора с Трампом

По словам президента РФ, прекращение огня с Украиной возможно по достижении соответствующих договоренностей.

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Путин раскрыл детали разговора с Трампом / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, kremlin.ru

Что сказал Путин:

Россия готова работать с украинской стороной

Стороны "в целом на правильном пути"

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп завершили телефонный разговор. Он продолжался больше двух часов. Об этом сообщают росСМИ.

Путин назвал разговор с Трампом "содержательным, откровенным и весьма полезным". Путин выразил благодарность Трампу за участие США в возобновлении прямых переговоров России и Украины.

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По словам президента РФ, прекращение огня с Украиной возможно по достижении соответствующих договоренностей.

"Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций. Таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей", - сообщил Путин.

Со слов Путина, возобновление переговоров в Стамбуле говорит, что стороны "в целом на правильном пути".

"РФ и Украина должны найти компромиссы, устраивающие обе стороны", - говорится в сообщени.

Путин заверил, что Россия "выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру".

Тем временем, ООН приветствует телефонный разговор Путина и Трампа, сообщил представитель генсека Всемирной Организации.

Разговор Трампа и Путина - что известно

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным. Организация встречи двух президентов требует определенной работы, убежден Рубио.

По его словам, единственное, что может развязать тупик, который сложился с переговорами по окончанию войны в Украине, - "это прямой разговор между Трампом и Путиным". Рубио напомнил, что сам глава Белого дома "уже открыто выразил уверенность, что это должно произойти".

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 19 мая провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом перед беседой Владимира Путина и Трампа. Затем, по итогам общения, Трамп еще раз позвонит Зеленскому.

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