РФ готова работать с Киевом над мирным договором - Путин после разговора с Трампом

Что сказал Путин:
- Россия готова работать с украинской стороной
- Стороны "в целом на правильном пути"
Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп завершили телефонный разговор. Он продолжался больше двух часов. Об этом сообщают росСМИ.
Путин назвал разговор с Трампом "содержательным, откровенным и весьма полезным". Путин выразил благодарность Трампу за участие США в возобновлении прямых переговоров России и Украины.
По словам президента РФ, прекращение огня с Украиной возможно по достижении соответствующих договоренностей.
"Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций. Таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей", - сообщил Путин.
Со слов Путина, возобновление переговоров в Стамбуле говорит, что стороны "в целом на правильном пути".
"РФ и Украина должны найти компромиссы, устраивающие обе стороны", - говорится в сообщени.
Путин заверил, что Россия "выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру".
Тем временем, ООН приветствует телефонный разговор Путина и Трампа, сообщил представитель генсека Всемирной Организации.
Разговор Трампа и Путина - что известно
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным. Организация встречи двух президентов требует определенной работы, убежден Рубио.
По его словам, единственное, что может развязать тупик, который сложился с переговорами по окончанию войны в Украине, - "это прямой разговор между Трампом и Путиным". Рубио напомнил, что сам глава Белого дома "уже открыто выразил уверенность, что это должно произойти".
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 19 мая провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом перед беседой Владимира Путина и Трампа. Затем, по итогам общения, Трамп еще раз позвонит Зеленскому.
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