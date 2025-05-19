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Трамп поговорил с Зеленским и начал разговор с Путиным: что обсуждали

Виталий Кирсанов
19 мая 2025, 18:31
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Официального подтверждения факта разговора пока нет ни с украинской, ни с американской стороны.
Трамп поговорил с Зеленским и начал разговор с Путиным
Трамп поговорил с Зеленским и начал разговор с Путиным / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

  • Зеленский провел телефонный разговор с Трампом
  • Трамп начал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом перед беседой Владимира Путина и Трампа. Затем, по итогам общения, Трамп еще раз позвонит Зеленскому. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.

"Президенты, в частности, обсудили конкретные шаги, необходимые для завершения войны", - указывает ТСН.

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Официального подтверждения факта разговора пока нет ни с украинской, ни с американской сторон.

Позже о разговоре Трампа с Зеленским сообщила CNN.

"Президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник. Ожидалось, что Трамп начнет свою дипломатию в понедельник со звонка президенту России Владимиру Путину", - говорится в сообщении на сайте вещателя.

Кроме того, Associated Press сообщил о начале разговора Трампа с главой РФ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс параллельно заявил, что Америка ждет реального мирного предложения "на столе".

Отмечается, что Трамп лично предложит кремлевскому диктатору "восстановление отношений со всем миром". Вэнс предполагает, что американский президент спросит у Путина: "Вы серьёзно? Есть много экономических выгод от потепления отношений между россией и остальным миром, но вы не получите этих выгод, если продолжите убивать множество невинных людей".

Разговор Трампа и Путина - что известно

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным. Организация встречи двух президентов требует определенной работы, убежден Рубио.

По его словам, единственное, что может развязать тупик, который сложился с переговорами по окончанию войны в Украине, - "это прямой разговор между Трампом и Путиным". Рубио напомнил, что сам глава Белого дома "уже открыто выразил уверенность, что это должно произойти".

После этого у Трампа анонсировали "очень успешный" разговор с Путиным. Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и лидером РФ Владимиром Путиным, который должен состояться 19 мая, будет очень успешным. Разрыв между Украиной и РФ сократился, заявил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

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