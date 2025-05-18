Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

"Разрыв сократился": у Трампа анонсировали "очень успешный" разговор с Путиным

Руслана Заклинская
18 мая 2025, 17:36
213
Европейские лидеры пообщаются с Трампом перед его звонком Путину.
'Разрыв сократился': у Трампа анонсировали 'очень успешный' разговор с Путиным
Спецпосланник Трампа анонсировал "успешный" разговор с Путиным / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео в YouTube, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

  • Телефонный разговор между Трампом и Путиным будет очень успешным
  • Удалось сократить разрыв между Украиной и Россией
  • Лидеры Германии, Франции, Великобритании и Польши планируют пообщаться с Трампом перед его разговором с Путиным

Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и лидером РФ Владимиром Путиным, который должен состояться 19 мая, будет очень успешным. Разрыв между Украиной и РФ сократился. Об этом заявил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, пишет Clash Report.

"Нам удалось сократить разрыв между Украиной и Россией. Разговор Трампа и Путина, запланированный на завтра, будет очень успешным", - заявил Уиткофф.

видео дня

Канцлер Германии Фридрих Мерц со своей стороны сообщил, что лидеры Германии, Франции, Великобритании и Польши планируют пообщаться с президентом США Дональдом Трампом перед его разговором с Путиным.

"Я разговаривал с (государственным секретарем США - Главред) Марко Рубио, в частности относительно завтрашнего телефонного разговора, и мы договорились, что еще раз поговорим с четырьмя главами государств и президентом США в рамках подготовки к этому разговору (с Путиным - Главред)", - рассказал Мерц журналистам в Риме, пишет CNN.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Телефонный разговор Трампа с Путиным - что известно

Напомним, президент США Дональд Трамп 19 мая проведет телефонные переговоры с российским диктатором Путиным и президентом Украины относительно прекращения огня в Украине. Звонок с Путиным запланирован на 10:00, во время которого будут обсуждать остановку войны и вопросы торговли. После этого Трамп пообщается с Владимиром Зеленским.

Также Трамп заявил, что Путин якобы устал от войны и хочет переговоров. Он заверил, что без его участия сделка с Россией не состоится, ведь имеет "очень хорошие отношения с Путиным". В то же время Трамп не исключает ужесточения санкций против покупателей российской нефти, если дипломатия провалится.

Как сообщал Главред, Дональд Трамп хочет как можно быстрее встретиться с Владимиром Путиным, сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Пока что решается, где и когда состоятся переговоры. По словам Рубио, прямой разговор между Трампом и Путиным может разблокировать переговоры по окончанию войны в Украине.

Читайте также:

Кто такой Стив Уиткофф

Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке.

По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС.

Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждали вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин война России и Украины Стив Уиткофф
    Новости партнеров
    Реклама

    Главное за день

    Ещё
    Умеров раскрыл детали подготовки масштабного обмена пленными 1000 на 1000

    Умеров раскрыл детали подготовки масштабного обмена пленными 1000 на 1000

    18:23Украина
    "Разрыв сократился": у Трампа анонсировали "очень успешный" разговор с Путиным

    "Разрыв сократился": у Трампа анонсировали "очень успешный" разговор с Путиным

    17:36Политика
    В Генштабе раскрыли цели операции на Курщине после громкого демарша комбата ВСУ

    В Генштабе раскрыли цели операции на Курщине после громкого демарша комбата ВСУ

    17:28Украина
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Почему Закарпатскую область не назвали Ужгородской: историк удивил ответом

    Почему Закарпатскую область не назвали Ужгородской: историк удивил ответом

    Цена побьет рекорды: украинцам сказали, какой продукт будет дорогим и дефицитным

    Цена побьет рекорды: украинцам сказали, какой продукт будет дорогим и дефицитным

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 мая (обновляется)

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 мая (обновляется)

    Что было на месте Киева до Киевской Руси: секрет раскопали на Подоле в 1970-х

    Что было на месте Киева до Киевской Руси: секрет раскопали на Подоле в 1970-х

    Карта Deep State онлайн за 18 мая: что происходит на фронте (обновляется)

    Карта Deep State онлайн за 18 мая: что происходит на фронте (обновляется)

    Последние новости

    18:23

    Умеров раскрыл детали подготовки масштабного обмена пленными 1000 на 1000

    18:00

    Украинскую певицу прогнали из состава нацжюри Евровидения - причина

    17:36

    "Разрыв сократился": у Трампа анонсировали "очень успешный" разговор с Путиным

    17:28

    В Генштабе раскрыли цели операции на Курщине после громкого демарша комбата ВСУ

    17:27

    Зеленский провел переговоры с вице-президентом США Вэнсом - о чем договорились

    Война продолжится, но у Украины есть два козыря, позволяющие устроить Армагеддон в РФ – ЗагороднийВойна продолжится, но у Украины есть два козыря, позволяющие устроить Армагеддон в РФ – Загородний
    16:39

    Снег, мороз и ледяной ветер накрыли Украину: где разбушевалась непогодаФото

    16:38

    "Это просто не мое": как предательница Регина Тодоренко бросила Влада Топалова

    16:14

    Истерика и угрозы Мединского: СМИ узнали новые детали переговоров в Стамбуле

    16:09

    Мужчина выпрыгнул из окна в ТЦК Харькова: военные прокомментировали ситуацию

    Реклама
    15:51

    Повара призвали не варить картошку в воде - в чем причина и какая альтернативаВидео

    15:43

    Почему нельзя носить грязную одежду 19 мая: какой праздник и день ангела

    15:26

    "Поэтому я сам": Виктор Розовый впервые ответил на обвинения в изменах жене

    15:17

    Впервые после громкой ссоры в Белом доме: Зеленский встретился с Джей Ди ВэнсомВидео

    15:13

    РФ готовит "учебно-боевой" пуск межконтинентальной ракеты - в ГУР назвали точную дату

    15:13

    Комбат 47-й ОМБр раскритиковал командование ВСУ: появилась реакция Генштаба

    14:41

    Папа Римский в инаугурационной речи вспомнил об Украине: что сказал понтифик

    14:39

    Массовое бегство россиян из РФ, в стране уже вводят талоны на еду - что происходитВидео

    14:38

    Температура стремительно пойдет вверх: названа точная дата потепления в Украине

    13:39

    В Харькове мужчина выпрыгнул из окна ТЦК и умер - что известно

    13:39

    Член украинского жюри публично поддержал пророссийского участника Евровидения

    Реклама
    13:20

    Киевщину атаковали более 150 дронов, среди жертв целая семья: детали удара РФ

    13:19

    Гороскоп Таро на неделю с 19 по 25 мая: Овнам нужен отдых, Раков завалят работой

    13:09

    "Россию накроет экономический кризис": ЕС готовит серьезный удар по Москве

    12:57

    Кремль поставил еще более жесткий ультиматум Украине: что хочет РФ и какова роль Трампа

    12:30

    Чтобы пробиться и закрепиться: РФ использует новую "античную" тактику на фронте

    12:25

    Китайский гороскоп на завтра 19 мая: Крысам - страх, Тиграм - жертвы

    12:09

    Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 мая

    12:06

    В Украину возвращается тепло: где и когда разогреет до +29 °С

    11:43

    Путин назвал новые условия для окончания войны и объяснил цели РФ - что известноВидео

    11:38

    Россия не сможет воевать вечно: украинцам сказали, сколько еще продлится война

    11:33

    "Звездочка пылай": NEMO повторили образ Анны Тринчер на Евровидении 2025

    11:03

    Финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 мая

    10:46

    Враг пытался прорвать границу в одной из областей: ВСУ дали жесткий отпор

    10:43

    Готова ли Европа к отправке миротворцев в Украину: Мерц удивил заявлением

    09:58

    Цена побьет рекорды: украинцам сказали, какой продукт будет дорогим и дефицитным

    09:49

    Что будет с долларом до конца мая: банкир ответил, ждать ли сюрпризов

    09:29

    Гороскоп на завтра 19 мая: Тельцам - большие деньги, Стрельцам - романтика

    09:26

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 мая (обновляется)

    09:21

    Что было на месте Киева до Киевской Руси: секрет раскопали на Подоле в 1970-хВидео

    08:57

    Карта Deep State онлайн за 18 мая: что происходит на фронте (обновляется)

    Реклама
    08:55

    Разбитые дома и поврежденные машины: Россия атаковала Украину 273 дронами

    08:52

    Если Украина откажется от капитуляции: в ISW раскрыли "теорию победы" Путина

    08:51

    Гороскоп на неделю с 19 по 25 мая: Тельцы решат проблемы, Ракам - стресс

    08:10

    Кадырову надоело быть главой Чечнимнение

    07:36

    РФ атаковала Киевскую область дронами: есть погибшая, среди раненых - ребенокФото

    07:10

    Где 3 различия между чашками: только люди со "зрением орла" угадают за 11 секунд

    06:10

    Один из сценариев победымнение

    05:51

    Россия долго не сможет воевать: в ВСУ оценили шансы противника

    05:30

    Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо найти цифру 9

    05:10

    Является ли грехом не ходить в церковь каждое воскресенье: священник ответилВидео

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
    Война с Россией
    Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
    Синоптик
    Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
    Лайфхаки и хитрости
    Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
    Мода и красота
    Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
    Интересное
    Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять