'Разрыв сократился': у Трампа анонсировали 'очень успешный' разговор с Путиным

Европейские лидеры пообщаются с Трампом перед его звонком Путину.

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Спецпосланник Трампа анонсировал "успешный" разговор с Путиным / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео в YouTube, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

Телефонный разговор между Трампом и Путиным будет очень успешным

Удалось сократить разрыв между Украиной и Россией

Лидеры Германии, Франции, Великобритании и Польши планируют пообщаться с Трампом перед его разговором с Путиным

Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и лидером РФ Владимиром Путиным, который должен состояться 19 мая, будет очень успешным. Разрыв между Украиной и РФ сократился. Об этом заявил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, пишет Clash Report.

"Нам удалось сократить разрыв между Украиной и Россией. Разговор Трампа и Путина, запланированный на завтра, будет очень успешным", - заявил Уиткофф. видео дня

Канцлер Германии Фридрих Мерц со своей стороны сообщил, что лидеры Германии, Франции, Великобритании и Польши планируют пообщаться с президентом США Дональдом Трампом перед его разговором с Путиным.

"Я разговаривал с (государственным секретарем США - Главред) Марко Рубио, в частности относительно завтрашнего телефонного разговора, и мы договорились, что еще раз поговорим с четырьмя главами государств и президентом США в рамках подготовки к этому разговору (с Путиным - Главред)", - рассказал Мерц журналистам в Риме, пишет CNN.

Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Телефонный разговор Трампа с Путиным - что известно

Напомним, президент США Дональд Трамп 19 мая проведет телефонные переговоры с российским диктатором Путиным и президентом Украины относительно прекращения огня в Украине. Звонок с Путиным запланирован на 10:00, во время которого будут обсуждать остановку войны и вопросы торговли. После этого Трамп пообщается с Владимиром Зеленским.

Также Трамп заявил, что Путин якобы устал от войны и хочет переговоров. Он заверил, что без его участия сделка с Россией не состоится, ведь имеет "очень хорошие отношения с Путиным". В то же время Трамп не исключает ужесточения санкций против покупателей российской нефти, если дипломатия провалится.

Как сообщал Главред, Дональд Трамп хочет как можно быстрее встретиться с Владимиром Путиным, сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Пока что решается, где и когда состоятся переговоры. По словам Рубио, прямой разговор между Трампом и Путиным может разблокировать переговоры по окончанию войны в Украине.

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Кто такой Стив Уиткофф Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке. По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС. Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждали вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

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