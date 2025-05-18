Впервые после громкой ссоры в Белом доме: Зеленский встретился с Джей Ди Вэнсом

Опубликованы кадры, на которых зафиксировано рукопожатие между президентом Украины и вице-президентом США в соборе Ватикана.

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Владимир Зеленский встретился с Джей Ди Вэнсом / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

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Зеленский встретился с Джей Ди Вэнсом

В Ватикане Зеленским обменялся приветствиями с Марком Рубио

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом в Ватикане 18 мая.

Политики обменялись рукопожатиями на церемонии интронизации Папы Римского Льва XIV, которая проходит в воскресенье.

Опубликованы кадры, на которых зафиксировано рукопожатие между президентом Украины и вице-президентом США в соборе Ватикана. Они также обменялись несколькими репликами.

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Отметим, что встреча Зеленского с Вэнсом произошла впервые после громкого скандала, которым закончились переговоры в Овальном кабинете Белого дома в конце февраля, когда стороны обменялись резкими заявлениями.

Добавим, что в трансляцию на YouTube-канале Diario AS также попал момент рукопожатия между Зеленским и госсекретарём США Марком Рубио.

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Они поприветствовали друг друга перед началом торжественной церемонии. Зеленский и Рубио обменялись приветственными репликами.

Смотрите видео - Владимир Зеленский встретился с Джей Ди Вэнсом и Марком Рубио:

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась жестким скандалом. Внезапно между Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом возникла перепалка, в которую влез и сам Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление после того, как покинул Белый дом на фоне скандала с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете. Он опубликовал пост в соцсети Х.

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Кто такой Джей Ди Вэнс Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 в Мидлтауне, Огайо. Американский предприниматель и политик-республиканец. Сенатор США от штата Огайо с 2023 года.

В случае победы Трампа в ноябре 2024 года Вэнс станет самым молодым вице-президентом со времен Ричарда Никсона и, возможно, будет одним из фаворитов президентской гонки в 2028 году. Джей Ди Вэнс из штата Огайо принял популистскую программу экс-президента США после многих лет его критики, заработав себе немало "бонусов" внутри Республиканской партии. Именно поддержка Трампа помогла ему попасть в Конгресс. Вэнс критиковал Трампа в 2016 году, а через шесть лет Трамп публично унизил Вэнса - даже после того, как поддержал его на выборах 2022 года. В Сенате Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов экс-президента.

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