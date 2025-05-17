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Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным – Рубио

Виталий Кирсанов
17 мая 2025, 23:51
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Организация встречи двух президентов требует определенной работы, убежден Рубио.
Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным
Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ОП, УНИАН

Что сказал Марко Рубио:

  • Необходим прямой разговор между Трампом и Путиным
  • Российская сторона выразила готовность к встрече

Президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, и сейчас решается, где и когда состоятся переговоры. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио.

По его словам, единственное, что может развязать тупик, который сложился с переговорами по окончанию войны в Украине, - "это прямой разговор между Трампом и Путиным". Рубио напомнил, что сам глава Белого дома "уже открыто выразил уверенность, что это должно произойти".

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На вопрос, планируется ли встреча, госсекретарь подчеркнул, что организация такой встречи требует определенной работы.

"Поэтому не могу сказать, что планируется с точки зрения выбора места и даты, но президент хочет это сделать (встретиться с Путиным, - ред.). Он хочет сделать это как можно скорее. Российская сторона также выразила готовность сделать это. Поэтому сейчас речь идет о том, чтобы собрать всех вместе и определи, где и когда состоится эта встреча", - добавил Рубио.

Кстати, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом является "необходимой", в частности для обсуждения международной ситуации и войны в Украине, писали росСМИ.

В то же время Песков отметил, что такая встреча должна быть тщательно подготовлена и результативна.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме:

Ранее Трамп анонсировал переговоры о прекращении огня. Дональд Трамп планирует вместе с Владимиром Зеленским говорить с представителями стран НАТО.

Напомним, ранее Умеров озвучил новые детали переговоров с РФ. Известно, о чем говорили делегации в Стамбуле.

Как сообщал Главред, перед началом переговоров в Стамбуле российская сторона начала препятствовать мирным усилиям, выдвигая новые условия. В частности, россияне захотели, чтобы американцы не присутствовали.

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Кто такой Марко Рубио

Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития.

В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.

Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе.

Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать.

"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.

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