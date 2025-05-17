"Время закончить войну": у Трампа "дали установку" РФ насчет прекращения огня

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- Рубио провел переговоры с Лавровым
- Вашингтон призвал Москву к немедленному прекращению войны
В результате телефонного разговора государственного секретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Вашингтон призвал к немедленному прекращению войны.
При этом он также поддержал соглашение об обмене военнопленными, достигнутое в Стамбуле. Об этом Рубио написал в соцсети X в субботу.
"В сегодняшнем телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым я повторил послание президента США: смерть и разрушения должны прекратиться. США представили сильный мирный план, и мы приветствуем соглашение об обмене военнопленными, достигнутое в Стамбуле. Давайте не упустим эту огромную возможность. Время закончить эту войну настало", - написал Рубио.
В свою очередь российский МИД сообщил, что Лавров отметил положительную роль США в проведении переговоров в Стамбуле и "подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами в этом контексте".
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Напомним, ранее Умеров озвучил новые детали переговоров с РФ. Известно, о чем говорили делегации в Стамбуле.
Как сообщал Главред, перед началом переговоров в Стамбуле российская сторона начала препятствовать мирным усилиям, выдвигая новые условия. В частности, россияне захотели, чтобы американцы не присутствовали.
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Кто такой Марко Рубио
Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития.
В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.
Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе.
Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать.
"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.
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