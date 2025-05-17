'Позвоню Путину и Зеленскому': Трамп анонсировал переговоры о прекращении огня

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- Трамп анонсировал звонки Путину и Зеленскому
- Вместе с Зеленским Трамп переговорит с представителями стран НАТО
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в понедельник, 19 мая, он проведет телефонные переговоры о прекращении огня в Украине.
Американский лидер в своей соцсети Truth Social анонсировал звонки диктатору РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому.
По словам Трампа, звонок с Путиным состоится 19 мая в 10:00 (вероятно, по вашингтонскому времени, - ред.).
"Темами звонка будут остановка кровопролития, которое в среднем убивает более 5000 российских и украинских солдат в неделю, и торговля", - рассказал американский лидер.
После этого Трамп планирует поговорить с Зеленским, а затем вместе с Зеленским будет говорить с представителями стран НАТО.
"Надеюсь, что это будет продуктивный день, будет заключено прекращение огня, и эта очень жестокая война, война, которой никогда не должно было быть, закончится. Пусть Бог благословит нас всех!!!" - добавил президент США.
Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме:
Ранее сообщалось о том, чего хотела РФ на переговорах в Стамбуле. Российские требования вышли далеко за рамки.
Напомним, ранее Умеров озвучил новые детали переговоров с РФ. Известно, о чем говорили делегации в Стамбуле.
Как сообщал Главред, перед началом переговоров в Стамбуле российская сторона начала препятствовать мирным усилиям, выдвигая новые условия. В частности, россияне захотели, чтобы американцы не присутствовали.
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Что известно о Truth Social
Аlt-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.
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