'Позвоню Путину и Зеленскому': Трамп анонсировал переговоры о прекращении огня

Дональд Трамп планирует вместе с Владимиром Зеленским говорить с представителями стран НАТО.

https://glavred.info/world/pozvonyu-putinu-i-zelenskomu-tramp-anonsiroval-peregovory-o-prekrashchenii-ognya-10665596.html Ссылка скопирована

Дональд Трамп анонсировал переговоры / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот, facebook.com/WhiteHouse

Главное:

Трамп анонсировал звонки Путину и Зеленскому

Вместе с Зеленским Трамп переговорит с представителями стран НАТО

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в понедельник, 19 мая, он проведет телефонные переговоры о прекращении огня в Украине.

Американский лидер в своей соцсети Truth Social анонсировал звонки диктатору РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

видео дня

По словам Трампа, звонок с Путиным состоится 19 мая в 10:00 (вероятно, по вашингтонскому времени, - ред.).

"Темами звонка будут остановка кровопролития, которое в среднем убивает более 5000 российских и украинских солдат в неделю, и торговля", - рассказал американский лидер.

После этого Трамп планирует поговорить с Зеленским, а затем вместе с Зеленским будет говорить с представителями стран НАТО.

"Надеюсь, что это будет продуктивный день, будет заключено прекращение огня, и эта очень жестокая война, война, которой никогда не должно было быть, закончится. Пусть Бог благословит нас всех!!!" - добавил президент США.

/ Скриншот

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме:

Ранее сообщалось о том, чего хотела РФ на переговорах в Стамбуле. Российские требования вышли далеко за рамки.

Напомним, ранее Умеров озвучил новые детали переговоров с РФ. Известно, о чем говорили делегации в Стамбуле.

Как сообщал Главред, перед началом переговоров в Стамбуле российская сторона начала препятствовать мирным усилиям, выдвигая новые условия. В частности, россияне захотели, чтобы американцы не присутствовали.

Читайте также:

Что известно о Truth Social Аlt-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред