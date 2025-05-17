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"Путин унизил Трампа": в ОП сказали, почему Путин отказался от переговоров с Зеленским

Виталий Кирсанов
17 мая 2025, 17:57
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Сергей Лещенко считает, что Путин желает дальше воевать, потому что это позволяет ему держаться у власти.
В ОП сказали, почему Путин отказался от переговоров с Зеленским
В ОП сказали, почему Путин отказался от переговоров с Зеленским / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Что сказал Сергей Лещенко:

  • Никто, кроме ВСУ, не защитит украинцев
  • Раньше не было такого, чтобы РФ навязывала Америке повестку дня

В случае прямой встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, российскому диктатору Владимиру Путину пришлось бы останавливать огонь из-за приобщения президента США Дональда Трампа к мирному процессу. Об этом советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко сообщил в эфире информационного марафона "Единые новости".

Он отметил, что россиянам нужна была встречи в Стамбуле с украинской делегацией, чтобы не слить Трампа, поскольку он хотел ее и призвал к прямым переговорам.

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"Соответственно, эта встреча состоялась как хотел Трамп, но, конечно, Путин не хотел ехать на прямую встречу с нашим президентом, потому что оказавшись лицом к лицу у него бы не было возможности дальше воевать, ведь тогда бы к переговорам присоединился Дональд Трамп, и Путин был бы вынужден останавливать огонь. А это в его планы не входит", - высказал мнение Лещенко.

Поэтому, по его мнению, Путин отправил в Стамбул делегацию низкого уровня, пытаясь унизить американцев.

Лещенко считает, что Путин желает дальше воевать, потому что это позволяет ему держаться у власти.

"И, по большому счету, возвращает его субъектность. Потому что, если он не воюет, тогда соответственно он перестает быть многим интересным", - сказал Лещенко.

В этой связи, как отмечает советник, надо продолжать поддерживать Силы обороны Украины, потому что никто, кроме них, не защитит украинцев.

Лещенко подчеркнул, что встреча делегаций Украины и РФ в Стамбуле показала, что проблема находится в Москве.

Также у него спросили, к чему может привести встреча президента США Дональда Трампа с Путиным, если состоится.

"Она может привести к тому, что Трамп лично попытается убедить Путина не блокировать идею, с которой Трамп шел на выборы - идею остановки войны, прекращения огня с последующим заключением каких-то договоров. Но на сегодняшний день мы видели реакцию - Путин унизил Трампа по большому счету, отправив эту делегацию (низкого уровня) в Стамбул", - сказал Лещенко.

Вместе с тем, советник считает, что Путин также унизил Трампа, когда не пошел на 30-дневное прекращение огня.

"Если мы верим в способность Америки отстаивать свой национальный интерес и свое достоинство, то встреча Трампа с Путиным, которая возможно состоится, а возможно нет - это уже может быть последняя черта, после которой должна состояться реакция Америки или прекращение огня. Если не будет ни того, ни другого, - я не знаю на кого рассчитывать в этом бурном мире", - сказал Лещенко.

Он добавил, что раньше не было такого, чтобы Россия навязывала Америке повестку дня.

Переговоры Украины и России - последние новости

Напомним, президент США Дональд Трамп после переговоров в Стамбуле заявил, что главным препятствием к миру является не Путин, а отсутствие, мол, козырей, у Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что россияне в Стамбуле отказались вести переговоры в присутствии американских представителей. Но делегаты Турции таки приняли участие во встрече.

Накануне, как писал Главред, российские пропагандисты сообщили, что Кремль допускает встречу Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, если делегации двух стран достигнут определенных договоренностей.

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Кто такой Сергей Лещенко?

Сергей Анатольевич Лещенко (род. 30 августа 1980, Киев, УССР) - украинский политик, народный депутат ВРУ VIII сост., член Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, советник руководителя Офиса Президента.
Заместитель главного редактора "Украинской правды" (2002-2014).
Член наблюдательного совета "Укрзализныци" (с декабря 2019 года).
В январе 2020 года избран руководителем новосозданного комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции, пишет Википедия.

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