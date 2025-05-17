В один момент переговоры зашли в тупик: в Турции раскрыли детали встречи в Стамбуле

Диалог между Украиной и Россией был "более позитивным, чем ожидалось", утверждает турецкий чиновник.

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Россия требовала признания Украиной аннексии оккупированных территорий - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот з видео

Кратко:

Переговоры в один момент зашли в тупик

Россия требовала "признания" аннексии захваченных территорий

Турция предложила обмен пленными

Переговоры между Украиной и агрессором Россией в Стамбуле в один момент зашли в тупик. Россияне требовали, мол, вывода Сил обороны с украинских территорий. После этого Турция предложила обмен пленными 1000 на 1000, который поддержали стороны.

Как сообщает CNN, россияне в Стамбуле отказались вести переговоры в присутствии американских представителей. Но делегаты Турции таки приняли участие во встрече.

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По словам турецкого чиновника, переговоры между Киевом и Москвой были "более позитивными, чем ожидалось".

"Они были более позитивными, чем ожидалось. Они не использовали обвинительный язык", - говорит представитель Анкары.

Что "требовала" Россия

Журналисты пишут, что в рамках консультаций россияне "требовали" от Киева вывести войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, которые оккупанты "вписали" в свою конституцию и пытались аннексировать. Турецкий чиновник утверждает, что это прозвучало на фоне обсуждения сторон возможности прекращения огня.

Турция предложила обмен пленными

По словам турецкого чиновника, когда казалось, что переговоры в тупике, Анкара предложила провести обмен пленными.

"В момент, когда казалось, что ситуация зашла в тупик, мы предложили обмен военнопленными, который будет включать три категории — детей, гражданских лиц и солдат. Украинская сторона вышла на связь (с высшим руководством), чтобы получить одобрение на это", - подчеркнул представитель Турции.

Переговоры Украины и России в Стамбуле – главные новости:

Как сообщал Главред, в пятницу, 16 мая, в Стамбуле состоялись переговоры Украины и России. По итогам Киев и Москва договорились об обмене пленными. Россияне передали в Кремль запрос украинцев о встрече Зеленского и Путина. Российская сторона отказалась от прекращения огня.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев будут продолжать консультации. Стороны планируют провести обмен пленными 1 000 на 1 000 человек. Песков допустил встречу на уровне Зеленского и Путина в том случае, если делегации "достигнут определенных договоренностей".

Журналист британского издания The Economist Оливер Кэррол писал, что Россия на переговорах в Турции угрожала Украине захватом Харьковской и Сумской областей. Официально Москва отказалась комментировать эту информацию, но пропагандист с Россия 1 Евгений Попов подтвердил эти сведения со ссылкой на источник.

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Что известно о CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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