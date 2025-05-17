Главный игрок Путин: Эрдоган высказался о переговорах Украины и России

Возможность переговоров между руководителями Украины и России президент Турции назвал историческим шансом.

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Эрдоган считает Путина доминирующим игроком / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео в YouTube

Что сказал Эрдоган:

Турция не задерживает процесс переговоров о мире

Встреча в Стамбуле сыграла важную роль для будущего окончания войны

Войну в Украине не завершить вооруженным путем

Возможность личных переговоров президента Украины Владимира Зеленского и главы страны-агрессора России, кремлевского диктатора Владимира Путина в Стамбуле рассматривалась как исторический шанс.

Об этом, как пишет Hurriyet, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что со стороны его страны нет никакой задержки в содействии переговорам, но главным игроком в них является Путин.

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"Трамп также является доминирующим игроком. В такой же ситуации находится и Зеленский", - подчеркнул глава Турции.

При этом Эрдоган считает, что встреча украинской и российской делегаций стала важным моментом в контексте прекращения войны и установления мира в Украине.

Турецкий лидер рассказал, что его и другие страны уже предложили несколько вариантов для того, чтобы война закончилась.

"Необходимо начать мирные переговоры, и эту возможность нельзя терять. Эту войну невозможно завершить с помощью оружия. Наше самое большое желание - добиться окончательного результата мирных переговоров. Поэтому мы полны решимости продолжить нашу посредническую роль, чтобы положить конец этой войне. Мы приложим все усилия для того, чтобы каналы диалога оставались открытыми, а переговоры между сторонами продолжались", - добавил он.

Переговоры Украины и России - последние новости

Напомним, президент США Дональд Трамп после переговоров в Стамбуле заявил, что главным препятствием к миру является не Путин, а отсутствие, мол, козырей, у Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что россияне в Стамбуле отказались вести переговоры в присутствии американских представителей. Но делегаты Турции таки приняли участие во встрече.

Накануне, как писал Главред, российские пропагандисты сообщили, что Кремль допускает встречу Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, если делегации двух стран достигнут определенных договоренностей.

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Кто такой Реджеп Тайип Эрдоган? Реджеп Тайип Эрдоган (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; род. 26 февраля 1954, Стамбул, Турция) - турецкий государственный деятель, политик. Президент Турции с 28 августа 2014 года, пишет Википедия. Премьер-министр Турции (2003-2014). Лидер турецкой правящей Партии справедливости и развития. В 1994-1998 годах был мэром Стамбула. В 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции. Почетный доктор МГИМО.

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