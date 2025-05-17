Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Главный игрок Путин: Эрдоган высказался о переговорах Украины и России

Анна Косик
17 мая 2025, 16:29
102
Возможность переговоров между руководителями Украины и России президент Турции назвал историческим шансом.
Главный игрок Путин: Эрдоган высказался о переговорах Украины и России
Эрдоган считает Путина доминирующим игроком / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео в YouTube

Что сказал Эрдоган:

  • Турция не задерживает процесс переговоров о мире
  • Встреча в Стамбуле сыграла важную роль для будущего окончания войны
  • Войну в Украине не завершить вооруженным путем

Возможность личных переговоров президента Украины Владимира Зеленского и главы страны-агрессора России, кремлевского диктатора Владимира Путина в Стамбуле рассматривалась как исторический шанс.

Об этом, как пишет Hurriyet, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что со стороны его страны нет никакой задержки в содействии переговорам, но главным игроком в них является Путин.

видео дня

"Трамп также является доминирующим игроком. В такой же ситуации находится и Зеленский", - подчеркнул глава Турции.

При этом Эрдоган считает, что встреча украинской и российской делегаций стала важным моментом в контексте прекращения войны и установления мира в Украине.

Турецкий лидер рассказал, что его и другие страны уже предложили несколько вариантов для того, чтобы война закончилась.

"Необходимо начать мирные переговоры, и эту возможность нельзя терять. Эту войну невозможно завершить с помощью оружия. Наше самое большое желание - добиться окончательного результата мирных переговоров. Поэтому мы полны решимости продолжить нашу посредническую роль, чтобы положить конец этой войне. Мы приложим все усилия для того, чтобы каналы диалога оставались открытыми, а переговоры между сторонами продолжались", - добавил он.

Переговоры Украины и России - последние новости

Напомним, президент США Дональд Трамп после переговоров в Стамбуле заявил, что главным препятствием к миру является не Путин, а отсутствие, мол, козырей, у Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что россияне в Стамбуле отказались вести переговоры в присутствии американских представителей. Но делегаты Турции таки приняли участие во встрече.

Накануне, как писал Главред, российские пропагандисты сообщили, что Кремль допускает встречу Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, если делегации двух стран достигнут определенных договоренностей.

Больше новостей:

Кто такой Реджеп Тайип Эрдоган?

Реджеп Тайип Эрдоган (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; род. 26 февраля 1954, Стамбул, Турция) - турецкий государственный деятель, политик. Президент Турции с 28 августа 2014 года, пишет Википедия.

Премьер-министр Турции (2003-2014). Лидер турецкой правящей Партии справедливости и развития. В 1994-1998 годах был мэром Стамбула. В 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции. Почетный доктор МГИМО.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган мирные переговоры переговоры в Стамбуле
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Главный игрок Путин: Эрдоган высказался о переговорах Украины и России

Главный игрок Путин: Эрдоган высказался о переговорах Украины и России

16:29Война
Трамп устроил давление на Украину: в Bloomberg назвали резкое требование

Трамп устроил давление на Украину: в Bloomberg назвали резкое требование

16:06Война
Водитель автобуса, в который попал дрон РФ на Сумщине, рассказал о спасении человека

Водитель автобуса, в который попал дрон РФ на Сумщине, рассказал о спасении человека

14:54Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Я говорю "да": Александра Кучеренко поделилась удивительной новостью

Я говорю "да": Александра Кучеренко поделилась удивительной новостью

"Янукович приедет": известный певец публично послал беглеца Потапа

"Янукович приедет": известный певец публично послал беглеца Потапа

"Счета заблокированы": пользователям ПриватБанка приходят "письма счастья"

"Счета заблокированы": пользователям ПриватБанка приходят "письма счастья"

Супертест на IQ: найдите 5 отличий на картинках с цветочной вазой за 23 секунды

Супертест на IQ: найдите 5 отличий на картинках с цветочной вазой за 23 секунды

Как выглядит дочь Цекало и сестры Веры Брежневой: уже 16 лет

Как выглядит дочь Цекало и сестры Веры Брежневой: уже 16 лет

Последние новости

17:15

Носки за 5 тысяч гривен, обувь за 70: жена ведущего Решентника выгуляла лук

17:06

Почему не рекомендуется идти на новую работу 18 мая: какой праздник и день ангела

16:45

За несколько часов до финала: букмекеры дали драматический прогноз для Украины на Евровидении-2025Видео

16:29

Главный игрок Путин: Эрдоган высказался о переговорах Украины и России

16:28

Россияне "давят мясом", чтобы войти в Днепропетровскую область – военный

Евровидение-2025 гранд финал: онлайн-трансляция шоуЕвровидение-2025 гранд финал: онлайн-трансляция шоу
16:17

"Киев перешел границы": Орбану мерещатся "действия украинской разведки"

16:06

Трамп устроил давление на Украину: в Bloomberg назвали резкое требование

15:44

Не связано с углем: откуда на самом деле взялось название Донбасс и что оно означаетВидео

15:38

ВСУ сдерживают стремительное продвижение оккупантов: в 3 ОШБр вышли с заявлением

Реклама
15:18

Как заставить Путина закончить войну: озвучен неожиданный сценарий

15:06

Не Киев - где в Украине находится самый старый город ЕвропыВидео

14:54

Водитель автобуса, в который попал дрон РФ на Сумщине, рассказал о спасении человекаФото

14:41

"Путин боялся": эксперт открыл истинную причину, почему диктатор не прибыл в Стамбул

14:24

Самый масштабный обмен пленными 1 000 на 1 000 человек: Буданов назвал сроки

14:09

Гороскоп Таро на июнь 2025: Овнам - мудрость, Тельцам - награда, Близнецам - деньги

14:02

Россия может потребовать отдать ей не только украинские области - аналитик

14:01

Европейский суд начал проверку законности передачи государству Кременчугского НПЗ, - адвокат

13:48

Путин дал ответ США на мирный план по завершению войны – Financial Times

13:32

Не США: в Польше назвали страну, которая могла бы прекратить войну в Украине

13:19

Как носить перчатки и когда их можно не снимать для рукопожатия: правила этикетаВидео

Реклама
13:06

Где буква F среди Е: только единицы найдут ответ за 7 секунд

13:00

Цена резко упала на 20%: в Украине подешевел сезонный овощ

12:43

В один момент переговоры зашли в тупик: в Турции раскрыли детали встречи в Стамбуле

12:42

Каменских и Потап выступят на фестивале в Юрмале

12:31

РФ собрала силы и атакует: военный предупредил о движении врага на Харьковщине

12:13

Отец, мать и дочь погибли вместе: Зеленский сделал заявление после трагедии на СумщинеФото

12:05

Этикет солнцезащитных очков: можно ли носить аксессуар на голове или на вырезе одеждыВидео

11:55

Возбудили уголовное дело: популярной украинской блогерше грозит тюрьма

11:46

Оккупанты массово вывозят технику из Крыма: партизаны раскрыли замысел врага

11:42

Встреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявление

11:00

Люди ехали на эвакуацию, дрон взорвался внутри автобуса: детали трагедии на СумщинеФото

10:58

Китайский гороскоп на завтра 18 мая: Кроликам - обиды, Собакам - агрессия

10:44

Будет расти как на дрожжах: чем подкормить виноград в мае для богатого урожаяВидео

10:32

Путин отказался от перемирия, в США приняли решение по России – Bloomberg

10:01

Армия РФ движется к важному городу в Донецкой области: обозреватель описал угрозу

09:33

Войска РФ активизировались на одном из направлений: в ВСУ раскрыли планы Путина

09:00

Война продлится еще год, а на переговорах РФ больше будет интересовать судьба Белгородщины – Палий

08:43

Трамп сделал заявление о Зеленском и Путине и раскрыл планы США по России

08:39

Как в домашних условиях проверить землю на кислотность: пять лучших способовВидео

08:32

Много погибших и раненых, РФ ударили по рейсовому автобусу на Сумщине: деталиФотоВидео

Реклама
08:10

Благодаря Трампу Путин расширил ультиматум Украинемнение

07:55

Отказаться от территорий и не только: СМИ обнародовали требования от России в Стамбуле

07:10

Кто владелица кошки: лишь единицы угадают за 5 секунд

07:00

Евровидение-2025 гранд финал: где и когда смотреть

06:10

"Майское перемирие" привело к краху РФмнение

05:50

Супертест на IQ: найдите 5 отличий на картинках с цветочной вазой за 23 секунды

05:10

Как правильно - "процент" или "відсоток": ответ удивит многихВидео

04:30

"Устроить Армагеддон": эксперт о переговорах с РФ "добрым словом и пистолетом"

04:00

Откуда на самом деле появились помидоры в Украине: историк удивил ответомВидео

03:34

Сколько времени после смерти близкого человека нужно носить траурную одежду

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять