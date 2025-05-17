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Трамп устроил давление на Украину: в Bloomberg назвали резкое требование

Андрей Ганчук
17 мая 2025, 16:06
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В Европе обеспокоены политикой Трампа относительно завершения российско-украинской войны.
Зеленский, Трамп
Трамп не предлагает Украине реальных гарантий безопасности - СМИ / Коллаж: Главред

Кратко:

  • Трамп давит на Украину для переговоров с РФ без прекращения огня
  • Трамп не предлагает Украине конкретных гарантий безопасности
  • Европа опасается последствий политики Трампа в отношении Украины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призывает Украину вести переговоры с агрессором Россией без предварительного прекращения огня. Подобный диалог может поставить украинское государство в крайне невыгодное положение и привести к крайне негативным последствиям. К тому же Вашингтон не предлагает Киеву четких гарантий безопасности.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники среди дипломатов в Европе и США, подход Трампа вызывает серьезное беспокойство среди стран ЕС. Они опасаются, что переговоры без прекращения огня поставят Украины в очень невыгодное положение, и также позволят легализовать дальнейшую агрессию России.

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По данным журналистов, некоторые союзники по Альянсу на неформальном уровне уже обсуждают возможные последствия такой политики в виде дестабилизации внутриполитической ситуации в Украине и роста антизападных настроений среди населения.

В материале подчеркивается, что у Трампа хотят ускорить завершение российско-украинской войны, однако не предлагают Украине конкретного механизма гарантий безопасности.

Ультиматум России от Европы и переговоры в Стамбуле – новости:

Как сообщал Главред, 10 мая лидеры "коалиции желающих" – президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер – посетили Киев и поставили России ультиматум: либо Москва соглашается на прекращение огня на 30 дней, либо ее ждут новые санкции. Позиция была согласована с США.

В ответ Владимир Путин предложил Украине провести прямые переговоры в Стамбуле. От тридцатидневного прекращения огня он фактически отказался. Москва выдвинула свое "условие": сначала переговоры, а потом прекращение огня.

После переговоров Украины и России, которые не завершились прекращением огня, Трамп не стал критиковать Путина в срыве мирного процесса, а раскритиковал Зеленского. Впрочем, Трамп выразил готовность ввести санкции против покупателей нефти у России в случае провала мирных договоренностей.

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Издание Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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Bloomberg Дональд Трамп война России и Украины гарантии безопасности Тридцатидневное прекращение огня
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