Трамп устроил давление на Украину: в Bloomberg назвали резкое требование

Кратко:
- Трамп давит на Украину для переговоров с РФ без прекращения огня
- Трамп не предлагает Украине конкретных гарантий безопасности
- Европа опасается последствий политики Трампа в отношении Украины
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призывает Украину вести переговоры с агрессором Россией без предварительного прекращения огня. Подобный диалог может поставить украинское государство в крайне невыгодное положение и привести к крайне негативным последствиям. К тому же Вашингтон не предлагает Киеву четких гарантий безопасности.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники среди дипломатов в Европе и США, подход Трампа вызывает серьезное беспокойство среди стран ЕС. Они опасаются, что переговоры без прекращения огня поставят Украины в очень невыгодное положение, и также позволят легализовать дальнейшую агрессию России.
По данным журналистов, некоторые союзники по Альянсу на неформальном уровне уже обсуждают возможные последствия такой политики в виде дестабилизации внутриполитической ситуации в Украине и роста антизападных настроений среди населения.
В материале подчеркивается, что у Трампа хотят ускорить завершение российско-украинской войны, однако не предлагают Украине конкретного механизма гарантий безопасности.
Ультиматум России от Европы и переговоры в Стамбуле – новости:
Как сообщал Главред, 10 мая лидеры "коалиции желающих" – президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер – посетили Киев и поставили России ультиматум: либо Москва соглашается на прекращение огня на 30 дней, либо ее ждут новые санкции. Позиция была согласована с США.
В ответ Владимир Путин предложил Украине провести прямые переговоры в Стамбуле. От тридцатидневного прекращения огня он фактически отказался. Москва выдвинула свое "условие": сначала переговоры, а потом прекращение огня.
После переговоров Украины и России, которые не завершились прекращением огня, Трамп не стал критиковать Путина в срыве мирного процесса, а раскритиковал Зеленского. Впрочем, Трамп выразил готовность ввести санкции против покупателей нефти у России в случае провала мирных договоренностей.
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Издание Bloomberg
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