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Как заставить Путина закончить войну: озвучен неожиданный сценарий

Алексей Тесля
17 мая 2025, 15:18
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Переговоры в Стамбуле были спектаклем для одного зрителя, считает Петр Олещук.
Петр Олещук, Трамп, Путин
Петр Олещук прокомментировал перспективы мирных переговоров / Коллаж: Главред, фото: Facebook Петро Олещук, facebook.com/DonaldTrump

Главное из заявлений Олещука:

  • Россияне убеждены, что война даст им возможность выполнить свои задачи
  • Для переговоров, нужно, чтобы РФ начала терпеть поражения на фронте

Страна-агрессор Россия заинтересована в том, чтобы война продолжалась, но Украина оставалась без помощи Запада, заявил политолог Петр Олещук.

"Россияне убеждены, что такая война даст им возможность выполнить свои задачи военным путем. Если же Украине будут помогать, и особого прогресса у российских войск на фронте не будет, возможно, Москва изменит свою позицию", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

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По его словам, для того, чтобы россияне захотели переговоров, нужно, чтобы они начали терпеть серьезные поражения на фронте. Без этого они не захотят содержательно говорить о прекращении войны.

"Итак, переговоры в Стамбуле были спектаклем для одного зрителя – для Трампа. Посмотрим, какой будет его реакция. Я ожидаю, что особой реакции не будет, что он скажет, что в ближайшее время встретится с Путиным, и там все решится", - не исключил эксперт.

Он также считает, что проблема в том, что европейцы не решаются делать шаги отдельно от США и пытаются привлечь Трампа к давлению на Россию, а Трамп отказывается.

"Очевидно, что Трамп ни на какое давление не пойдет, потому что уже заявляет, что ждет встречи с Путиным. А накануне встречи с Путиным Трамп не будет делать никаких шагов, которые бы Путину не понравились. Американцы даже не приглашают на июньский саммит НАТО президента Украины, чтобы не злить Путина. Поэтому Трамп сейчас будет говорить, что он все решит на встрече с Путиным, которая будет через две-три недели, но она может отложиться на месяцы", - добавил Олещук.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме:

Ранее сообщалось о том, чего хотела РФ на переговорах в Стамбуле. Российские требования вышли далеко за рамки.

Напомним, ранее Умеров озвучил новые детали переговоров с РФ. Известно, о чем говорили делегации в Стамбуле.

Как сообщал Главред, перед началом переговоров в Стамбуле российская сторона начала препятствовать мирным усилиям, выдвигая новые условия. В частности, россияне захотели, чтобы американцы не присутствовали.

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Кто такой Петр Олещук?

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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