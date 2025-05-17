ВСУ сдерживают стремительное продвижение оккупантов: в 3 ОШБр вышли с заявлением

Безумные потери не останавливают оккупантов в намерениях продвигаться на Харьковщине.

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Попытки продвижения врага пока безуспешны / Коллаж: Главред, фото: https://t.me/ab3army, скрин с DeepState

Что сообщили военные:

На Харьковщине оккупанты активизировали свои усилия

Продвигаться противнику не удается, он несет потери

Силы РФ в Харьковской области удается сдерживать

Оккупационная армия страны-агрессора России наращивает активность в Харьковской области. Только Третья штурмовая бригада отразила на этом направлении около 80 штурмов в течение недели.

Как сообщили военные бригады в Telegram, враг атакует украинские позиции при поддержке артиллерии, авиаударов, ударных дронов и сбросов. Все чаще украинские военные фиксируют применение оккупантами оптоволоконных FPV-дронов.

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"Чтобы осуществить прорыв, противник, в составе двух армий РФ, безрезультатно применяет тактику малых пехотных групп. За отказ личного состава врага идти в бой насмерть - угрозы казнью от своего же командования", - добавили бойцы.

В Третьей штурмовой бригаде отметили, что несмотря на высокую активность боевых действий и благодаря выстроенной эффективной системе обороны оккупантам таки не удается развить успешное наступление.

"Враг продолжает нести значительные потери в живой силе - двухсотыми и трехсотыми. Прямо сейчас, под регулярными обстрелами, в боях на земле и в небе подразделения Третьей штурмовой сдерживают оккупантов от стремительного продвижения на Харьковщине", - говорится в сообщении.

Ситуация на Харьковщине - последние новости

Недавно войска оккупационной армии страны-агрессора России предприняли попытку прорыва колонной техники на утраченные позиции возле населенного пункта Липцы, но украинские военные дали жесткий отпор врагу.

Напомним, Главред писал, что украинские военные освободили лесной массив "Берлин" в Харьковской области. Контроль восстановили над несколькими квадратными километрами к северу от населенного пункта Липцы. Бои за эту территорию продолжались около полугода.

Впоследствии стало известно, что украинские бойцы освободили участок леса возле Липцов, который составляет около 200 гектаров, но его значение определяется не размерами, а стратегическим положением - отсюда открывается вид на северные окраины Харькова, включая район Салтовки.

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Что известно о 3 ОШБр Соединение Сухопутных Войск ВС Украины защищает страну с первых дней российского вторжения в 2022 году. Создано на базе отрядов территориальной обороны "Азов". Бойцы 3 ОШБр вели бои на Запорожском направлении, подкрепление из полка вертолетами добралось до окруженного Мариуполя. Подразделение участвовало в Херсонском контрнаступлении. В 2023 году полк преобразован в отдельную штурмовую бригаду, которая также воевала под Бахмутом.

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