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Водитель автобуса, в который попал дрон РФ на Сумщине, рассказал о спасении человека

Анна Косик
17 мая 2025, 14:54
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По словам мужчины, люди кричали и просили о помощи.
Удар по автобусу в Сумской области, водитель автобуса
Водителя автобуса спасла подушка безопасности / Колаж: Главред, фото: ГСЧС Сумщины, скриншот из видео

Главное:

  • Водителю автобуса, который обстреляли россияне, удалось помочь человеку
  • Среди пострадавших мужчина, который ехал к жене на выходные

В результате удара 17 мая дрона страны-агрессора России по рейсовому автобусу Белополье-Сумы пострадал водитель Виктор Вовк. Он рассказал журналистам Кордон.Медиа об атаке.

По его словам, во время рейса он внезапно услышал взрыв, после чего сработала его подушка безопасности. Виктор сразу встал и вышел из автобуса, где увидел тело мертвого человека и услышал крик на помощь.

видео дня

"Вот пока был там, помог. Тогда приехала полиция и скорая помощь, я сел в автомобиль, и меня привезли сюда в больницу", - вспомнил мужчина.

Водитель утверждает, что пассажирами автобуса были жители Белополья, среди которых подавляющее большинство женщин, лишь несколько мужчин. Пострадавший знал всех их, они были обычными гражданскими жителями Сумщины.

Еще один пострадавший Андрей рассказал, что ехал автобусом в Сумы, чтобы увидеться с женой, которая эвакуировалась из Белополья накануне. После взрыва мужчине удалось самостоятельно выйти из автобуса.

"Мы в Белополье привыкли к КАБам, что у них двойной взрыв. И я на автомате после того, как первый прозвучал, думал, что прилетит второй. Что у меня хватило сил добежать до посадки, это метров 20-25. Через некоторое время на ноги не встал, начал на коленях выползать. Уже пожарные и полицейские были на месте, оказывали на месте помощь", - рассказал житель Сумщины.

Скриншот из tg
Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео рассказов пострадавших в результате вражеского удара:

Сейчас он один из четырех раненых, которые находятся в больнице. Заместитель директора областного медучреждения Николай Савченко рассказал, что Андрея ждет операция, ведь у него есть осколочные ранения и перелом. Зато двух пациенток уже удалось прооперировать.

В общем, в результате атаки на рейсовый автобус на Сумщине пострадали семь человек, а 9 - погибли.

  • РФ ударила по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области
    РФ ударила по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области Сумская ОВА, Национальная полиция Украины
  • РФ ударила по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области
    РФ ударила по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области Сумская ОВА, Национальная полиция Украины
  • РФ ударила по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области
    РФ ударила по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области Сумская ОВА, Национальная полиция Украины
  • РФ ударила по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области
    РФ ударила по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области Сумская ОВА, Национальная полиция Украины
  • РФ ударила по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области
    РФ ударила по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области Сумская ОВА, Национальная полиция Украины, "Суспільне Суми"
  • РФ ударила по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области
    РФ ударила по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области Сумская ОВА, Национальная полиция Украины, "Суспільне Суми"
  • РФ ударила по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области
    РФ ударила по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области Сумская ОВА, Национальная полиция Украины, "Суспільне Суми"
  • РФ ударила по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области
    РФ ударила по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области Сумская ОВА, Национальная полиция Украины, "Суспільне Суми"

Удар по автобусу на Сумщине 17 мая - что известно

Напомним, Главред писал, что российские оккупанты утром в субботу, 17 мая, ударили по рейсовому автобусу возле Белополья в Сумской области. Автобус направлялся в Сумы, в результате удара погибли девять человек.

Впоследствии выяснилось, что в этом автобусе в Сумской области люди ехали на эвакуацию. За городом в автобус ударил "Ланцет", его навел разведывательный беспилотник.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на удар российских оккупантов по автобусу, который двигался из Белополья в Сумы отметив, что среди погибших целая семья - отец, мать и дочь. Он добавил, что россияне не могли не понимать, по какому транспортному средству они наносят удар.

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