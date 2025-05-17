Путин дал ответ США на мирный план по завершению войны – Financial Times

Главное из статьи FT:
- Путин отказался обсуждать мирный план
- США и Украина провели консультации
В прошлый четверг высокопоставленные представители страны-оккупанта России заявили Соединенным Штатам, что Владимир Путин не хочет обсуждать мирный план из 22 пунктов, который якобы разработал Стив Уиткофф при участии Украины и Европы.
Как сообщает Financial Times, после отказа Путина 22 пункта подробно обсуждались Украиной и США. В разговоре якобы принимали участие Андрей Ермак, Рустем Умеров, Марко Рубио и Кит Келлог.
Ответ Москвы привел к тому, что Уиткофф отложил новые планы по встрече с Путиным.
После этого лидеры Украины и Европы встретились, чтобы призвать Россию к 30-дневному прекращению огня, предупреждая Путина о жестких санкциях в случае невыполнения требования, которое поддержали Соединенные Штаты.
Также в материале указано, что нежелание Путина принимать участие в мирных переговорах стало более очевидным для тех чиновников в администрации Трампа, которые ранее относились к Путину "с пониманием".
Переговоры в Стамбуле – главные новости:
Как сообщал Главред, 16 мая состоялись переговоры Украины и России при посредничестве Турции. Киев и Москва договорились об обмене пленными. Кремль принял запрос на переговоры Путина и Зеленского. Россияне отказались от прекращения огня.
Позже в Кремле заявили, что Москва и Киев продолжат переговоры. Стороны планируют провести обмен пленными 1 000 на 1 000 человек. Кремлевский представитель Дмитрий Песков допустил прямую встречу на уровне Зеленского и Путина, но при "определенных условиях".
Россия в Стамбуле угрожала Украине захватом Харьковской и Сумской областей, сказал журналист издания The Economist Оливер Кэррол. Официально Кремль отказался комментировать такую информацию, но пропагандист Евгений Попов в эфире Россия 1 сведения подтвердил.
Другие новости:
- Трамп сделал заявление о Зеленском и Путине и раскрыл планы США по России
- Войска РФ активизировались на одном из направлений: в ВСУ раскрыли планы Путина
- В один момент переговоры зашли в тупик: в Турции раскрыли детали встречи в Стамбуле
Что известно о Financial Times?
Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред