Путин дал ответ США на мирный план по завершению войны – Financial Times

В Белом доме растет понимание того, что Путин не хочет вести мирные переговоры.

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Путин отказался обсуждать план из 22 пунктов по завершению войны - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

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Путин отказался обсуждать мирный план

США и Украина провели консультации

В прошлый четверг высокопоставленные представители страны-оккупанта России заявили Соединенным Штатам, что Владимир Путин не хочет обсуждать мирный план из 22 пунктов, который якобы разработал Стив Уиткофф при участии Украины и Европы.

Как сообщает Financial Times, после отказа Путина 22 пункта подробно обсуждались Украиной и США. В разговоре якобы принимали участие Андрей Ермак, Рустем Умеров, Марко Рубио и Кит Келлог.

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Ответ Москвы привел к тому, что Уиткофф отложил новые планы по встрече с Путиным.

После этого лидеры Украины и Европы встретились, чтобы призвать Россию к 30-дневному прекращению огня, предупреждая Путина о жестких санкциях в случае невыполнения требования, которое поддержали Соединенные Штаты.

Также в материале указано, что нежелание Путина принимать участие в мирных переговорах стало более очевидным для тех чиновников в администрации Трампа, которые ранее относились к Путину "с пониманием".

Переговоры в Стамбуле – главные новости:

Как сообщал Главред, 16 мая состоялись переговоры Украины и России при посредничестве Турции. Киев и Москва договорились об обмене пленными. Кремль принял запрос на переговоры Путина и Зеленского. Россияне отказались от прекращения огня.

Позже в Кремле заявили, что Москва и Киев продолжат переговоры. Стороны планируют провести обмен пленными 1 000 на 1 000 человек. Кремлевский представитель Дмитрий Песков допустил прямую встречу на уровне Зеленского и Путина, но при "определенных условиях".

Россия в Стамбуле угрожала Украине захватом Харьковской и Сумской областей, сказал журналист издания The Economist Оливер Кэррол. Официально Кремль отказался комментировать такую информацию, но пропагандист Евгений Попов в эфире Россия 1 сведения подтвердил.

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