Не США: в Польше назвали страну, которая могла бы прекратить войну в Украине

Путина может остановить только страна, чьим экономическим вассалом является РФ.

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Трамп не является тем лидером, который может закончить войну в Украине, считает Сикорский / Коллаж: Главред, фото: European Union, kremlin.ru, скриншот

Что сказал Сикорский:

Только Китай в состоянии принудить Россию к миру

Сейчас маловероятно, что КНР будет угрожать Путину

США во главе с президентом Дональдом Трампом работают над мирным урегулированием войны в Украине. Однако в Польше убеждены, что Штаты - не та страна, которая может положить конец российской агрессии против Украины.

Об этом в интервью Tagesspiegel заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он считает, что поставить на место кремлевского диктатора Владимира Путина может только Китай.

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"Россия сейчас является экономическим вассалом Китая", - подчеркнул он.

Именно поэтому, по мнению Сикорского, угрозы Китая эмбарго на торговлю должны были бы сработать на то, что страна-агрессор Россия подчинилась бы требованиям. Однако такой сценарий развития событий глава МИД Польши называет маловероятным.

Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Позиция Китая относительно войны в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что представитель Китая Ван И заявлял, что переговоры о прекращении огня в Украине уже дали свои результаты и должны продолжаться несмотря на любые разногласия или сложную ситуацию на фронте.

Ранее также в Пекине выразили поддержку относительно возможности мирного урегулирования войны страны-агрессора России против Украины. Глава МИД страны также заявил о необходимости более активной поддержки мира, развития и справедливости со стороны стран БРИКС.

Накануне на фоне новостей о захвате в плен в Украине китайских военнослужащих в КНР назвали слова президента Украины об участии ее граждан в войне против Украины "безответственными замечаниями".

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Кто такой Радослав Сикорский Польский политик, политолог и журналист. В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия. 22 декабря 2023 года Сикорский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа. На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ. Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы". "Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.

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