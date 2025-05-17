Путин отказался от перемирия, в США приняли решение по России – Bloomberg

В Белом доме считают Путина главным препятствием на пути к миру в Украине.

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Трамп дал понять, что положительно относится к санкциям против России - сенатор-демократ / Коллаж: Главред

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США будут готовы усилить санкции против России

Позиция Белого дома в отношении Москвы ужесточилась

Соединенные Штаты заверили чиновников из Европы, что Вашингтон готов ввести санкции против агрессора России, которые американцы обещали запустить, если Кремль откажется от перемирия в войне против Украины. Позиция администрации Трампа относительно Москвы ужесточается, некоторые чиновники считают, что Путин мешает установлению мира.

В материале Bloomberg говорится о том, что европейские чиновники разочарованы позицией Трампа, который колеблется в вопросах новых санкций против России. Трамп должен понять отсутствие у Москвы серьезных планов по миру, после чего США следует принять решительные меры.

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Как утверждают журналисты, позиция Вашингтона в отношении РФ ужесточилась: в Белом доме считают Путина главным препятствием на пути к мирному соглашению.

Более того, журналисты пишут, что американские чиновники в рамках встреч с европейцами в Турции на этой неделе, выразили готовность запустить санкции против России после того, как Москва объявила о направлении на переговоры делегации низкого уровня.

"Я надеюсь, что на следующей неделе дело сдвинется с мертвой точки, поскольку Путин не смог сесть за стол переговоров. Президент Трамп дал понять, что относится к санкциям положительно, наши европейские союзники очень поддерживают его, и я думаю, что момент настал", - подчеркнул сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь.

Что известно о санкциях против России / Инфографика: Главред

Ультиматум России и переговоры в Стамбуле – новости по теме:

Как сообщал Главред, 10 мая по итогам встречи лидеров "коалиции желающих" в Киеве президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер заявили, что Россия получит новые санкции от Европы и США, если откажется от 30-дневного прекращения огня.

В ответ Путин предложил Украине прямые переговоры в Стамбуле. Причем он фактически отказался от перемирия, на котором настаивали Киев и Запад.

На переговоры в Турцию Кремль отправил делегацию низкого уровня во главе с Владимиром Мединским – помощником Путина. Россияне продвигали ряд невыполнимых требований и угрожали оккупацией Харьковской и Сумской областей.

Комментируя переговоры в Стамбуле, президент США Дональд Трамп отказался отмечать вину Путина в срыве мирного процесса и раскритиковал Владимира Зеленского. Однако Трамп выразил готовность к санкциям против покупателей нефти из России, если переговоры провалятся.

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